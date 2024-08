En libertad el segundo mosso detenido por presuntamente ayudar a Puigdemont a huir

El segundo mosso detenido el jueves en el marco del dispositivo policial para localizar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha quedado en libertad este viernes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado. El mosso, que pasó este viernes a disposición del juzgado de guardia de Granollers (Barcelona), ha quedado en libertad sin medidas cautelares porque la Fiscalía no las ha solicitado. La magistrada se ha inhibido a Barcelona, por el lugar en el que se produjeron los hechos, y se ha abierto una causa por encubrimiento. AMBOS EN LIBERAD También quedó en libertad el jueves por la tarde el otro agente de los Mossos d'Esquadra detenido, presuntamente vinculado al coche en el que huyó Puigdemont, aunque no se admitió el 'habeas corpus' solicitado por la defensa. En caso de que finalmente se abra una causa judicial, se le citará como investigado, pero las mismas fuentes informaron de que al practicarse todas las diligencias ya no era necesario que el mosso continuara detenido.

