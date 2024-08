El PPdeG insta a Pontón y a Besteiro a pedir disculpas por "engañar" a los gallegos con el vertido de pélets

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos Couñago, ha instado a Ana Pontón y a José Ramón Gómez Besteiro a que pidan disculpas por "engañar" a los gallegos con el vertido de pélets que se produjo en las costas gallegas a principios de año. En una rueda de prensa este viernes, el portavoz popular ha pedido "responsabilidades" a los que, en su opinión, actuaron con "electoralismo" en aquel momento "dañando la imagen de Galicia" y "manipulando desde el minuto uno". Así, después de afirmar el fiscal de sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, que el caso está "archivado" o "a punto de ser archivado" tras determinar que el vertido de inicios de año "tenía muy poca entidad", procedía de un solo contenedor y "había estudios contradictorios sobre su peligrosidad", Pazos Couñago ha defendido que esta tesis "coincide con lo que aseguraba la Xunta". "El vertido era de poca entidad, provenía de un solo contenedor y no era peligroso para el consumo", ha recordado. Por todo ello, ha manifestado que los responsables políticos que "trataron de buscar votos en vez de contribuir a esclarecer lo que estaba pasando" en las costas gallegas, "llegando incluso a emplear entramados de manipulación digital", deberían de "tomar cartas en el asunto". "ELECTORALISMO" Una posición que Pazos Couñago ha calificado de "claramente electoralista" y ha considerado que "no debería quedar impune". "Se limitaron a conseguir rédito electoral poniendo en riesgo los intereses de nuestra flota y de todo el sector pesquero. Una intoxicación informativa que parece no conocer límites", ha criticado. Así, ha insistido en pedir responsabilidades a "los responsables de aquella campaña de desinformación" por "engañar a los gallegos", por "la tergiversación de datos" y por "la manipulación intencionada con el único objetivo de desprestigiar a la cadena mar-industria". "Solicitamos a Pontón y a Besteiro que pidan disculpas a todos los gallegos. Esperamos con impaciencia la llegada de ese momento porque parece de justicia que quién se tomó tantas molestias para atacar a un sector esencial para Galicia haga un mínimo esfuerzo para pedir disculpas que le debe a ese sector y a los gallegos y gallegas", ha zanjado.

