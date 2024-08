El abogado de Puigdemont asegura que "se ha ido a su casa" y no se entregará nunca

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado este jueves por la noche que su defendido "se ha ido a su casa, donde tiene su lugar de trabajo", tras su regreso, aunque sin precisar si se refiere al domicilio en el que reside desde hace casi 7 años en Bélgica. En declaraciones a TV3 publicadas en su portal y recogidas por Europa Press, el letrado ha dicho que cuando Puigdemont terminó su discurso en Barcelona minutos antes del pleno para investir a Salvador Illa (PSC) presidente de la Generalitat, su defendido se fue a casa "como hace todo el mundo cuando termina de trabajar" y, desde ese momento no ha vuelto a hablar con él. Así lo ha expresado a las puertas de la Ciutat de la Justícia, donde ha asistido jurídicamente al segundo de los dos mossos detenidos este mismo jueves en el dispositivo policial para localizar al expresidente, y sobre el que ha dicho que "ya están tardando en dejar en libertad" porque no hay ningún delito en el Código Penal que recoja estos hechos. Sobre si el expresidente tiene previsto llegar a un acuerdo con los Mossos d'Esquadra para pactar una detención, Boye ha respondido que Puigdemont "no se entregará nunca". "Ha dicho que vendría a la investidura y yo creo que ha participado de manera clara", ha dicho sobre la breve visita del expresidente, que ha logrado burlar un dispositivo de seguridad en el que su abogado ha dicho textualmente que hubo nerviosismo y se ha detenido a diestro y siniestro.

