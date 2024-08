Andalucía pide la convocatoria "urgente y necesaria" del CPFF para saber "cuánto va a costar el acuerdo catalán"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, va a solicitar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la convocatoria "urgente y necesaria" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que dé explicaciones sobre el acuerdo alcanzado con ERC para crear un cupo catalán, que, según ha recordado, "no tiene respaldo constitucional". "Todavía no sabemos cuánto nos va a costar a los españoles todo esto", ha subrayado. En declaraciones a Europa Press, la consejera ha insistido en la urgencia y necesidad de que la ministra de Hacienda dé explicaciones sobre "lo prometido" a ERC "a cambio" de la reciente investidura como presidente de la Generalitat, Salvador Illa (PSC), --con los votos de los 42 diputados de su grupo parlamentario (PSC-Units), los 20 de ERC y los seis de los Comuns--. Asimismo, ha criticado el "esperpento" con el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont "dando un mitín en Barcelona y mofándose de los Cuerpos de Seguridad, que no fueron capaces de cumplir la orden del Tribunal Supremo (TS) para detenerlo antes de que volviera a huir, igual que hace siete años". "Un esperpento que finalizó con la proclamación de Salvador Illa como presidente de Cataluña y que todavía no sabemos cuánto nos va a costar a los españoles todo esto", ha advertido. Ante esta situación, ha informado de que el grupo del PP en el Congreso de los Diputados ha solicitado una comparecencia urgente de la ministra de Hacienda ante el pleno del Congreso y, por su parte, el Gobierno andaluz va a solicitarle que convoque a las comunidades a un CPFF para dar "explicaciones sobre el acuerdo alcanzado con ERC para crear un cupo catalán que, quiero recordarles, no tiene respaldo constitucional". "Nos han dicho tantas veces que no iba a ocurrir lo que finalmente ha terminado ocurriendo, que no podemos esperar a que se produzca el expolio de la caja del sistema de financiación, tenemos que actuar para evitar que esto suceda", ha argumentado, toda vez que ha criticado "el silencio atronador y cómplice en envuelve estos días a la ministra. "Nos preguntamos si acaso ya no vale lo que dijo en el CPFF de julio, cuando rechazó la propuesta de financiación singular de Cataluña y aseguró que "la reforma del sistema de financiación autonómica era una prioridad para el Ministerio" o que "los principios del nuevo modelo serían los de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca)", ha cuestionado. Por último, ha entendido que "si Illa ha prometido a ERC la caja de la financiación es porque cuenta con el respaldo del Gobierno" y, en ese caso, le ha instado a que lo diga "ya la persona autorizada para tomar ciertas decisiones, que es la ministra". "¿Qué es lo que le ha prometido Illa a ERC? ¿En qué consiste lo que el Gobierno de Pedro Sánchez llama financiación singular" para Cataluña? Y lo más importante, ¿cómo va a afectar al resto de las comunidades?", ha concluido.

