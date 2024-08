Temas del día de EFE España del jueves 8 de agosto de 2024

GOBIERNO CATALUÑA

Barcelona - En el día en el que el pleno del Parlament acoge el debate de investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, con el apoyo de PSC, ERC y Comuns, el expresident Carles Puigdemont ha logrado irrumpir en su acto de bienvenida junto al Parlament sin haber sido detenido por el momento.

(La sesión está convocada a las 10:00 horas)

OLA CALOR

Madrid - Las alertas por las temperaturas extremas se han ampliado hoy a once comunidades autónomas, con Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha- Extremadura y Madrid en aviso naranja, ante las probabilidades de que se alcancen los 40 grados en muchos lugares antes del inicio este viernes de una nueva ola de calor que se prolongará hasta el domingo o el lunes.

INCENDIOS FORESTALES

La Estrella (Toledo) - El incendio forestal en La Estrella (Toledo), el más grave hasta ahora del verano y que ya ha quemado más de 2.500 hectáreas de terreno, ha bajado al nivel 1 de operatividad y ya no requiere del confinamiento de ningún núcleo de población, si bien se mantienen las tareas de extinción con la participación de más de 200 personas y cerca de 40 medios terrestres y 14 aéreos.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Madrid - Quien haya estado en Cuba o en Brasil conocerá al mosquito 'jején', pero quizá no tanto el 'oropouche', uno de los virus que transmite y del que el Centro de Prevención y Control de Enfermedades Europeo ya ha avisado de los primeros casos en Europa este verano.

FESTIVAL PERALADA

Peralada (Girona) - 'Don Juan no existe', coproducción de este año del Festival de Peralada junto al Gran Teatro del Liceo y el Teatro de la Maestranza, una pieza a cargo de Helena Cánovas con libreto de Alberto Iglesias, se estrena este jueves como reivindicación de las mujeres silenciadas por la historia por una cuestión de género.

FESTIVAL SONORAMA

Aranda de Duero (Burgos) - Luz Casal y la mítica banda Burning, que celebra 50 años de carrera, centran la segunda jornada del festival Sonorama-Ribera que se celebra en Aranda de Duero y que abre de nuevo su mítica plaza del trigo con las actuaciones matutinas de Candela Gómez, Malmo 040 y su tradicional concierto sorpresa.

TELEVISIÓN SERIES (CRÓNICA)

Madrid - Roland Emmerich, infalible director de cine de acción y catástrofes, dirige la serie 'Those About to Die', una inmersión completa en la Roma del siglo I d.C., que retrata el mundo oscuro de los patricios, en un entorno viciado de apuestas sobre gladiadores y aurigas. Por Alicia G. Arribas.

MODA TENDENCIAS

Madrid - De ser un calzado humilde y funcional para proteger el pie de las rocas y erizos de mar en la playa a reconvertirse en emblema de la moda de la mano de firmas como Gucci o JW Anderson; las cangrejeras son el calzado estrella del verano y el entretiempo como pieza fundamental de la vuelta de los noventa.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Barcelona.- GOVERN CATALUÑA.- Acto de recibimiento convocado por JxCat y entidades independentistas para acompañar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en su regreso a Cataluña, antes del pleno de investidura de Salvador Illa. Pg. Lluís Companys. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Directo)

09:30h.- Barcelona.- PARTIDOS VOX.- Vox convoca una concentración frente al Parlament antes del inicio del pleno de investidura, para exigir la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Frente al Parlament. (Texto)(Vídeo)

10:00h.- Barcelona.- GOBIERNO CATALUÑA.- El pleno del Parlament acoge el debate de investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, con el apoyo de PSC, ERC y Comuns. Parlament. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Directo)

ECONOMÍA

11:30h.- Bilbao.- SEGURIDAD LABORAL.- Los sindicatos LAB, ESK, STEILAS, EHNE-etxalde e HIRU convocan una concentración en protesta por la muerte en accidente laboral de un trabajador del sector de la construcción. Sagrado Corazón.

SOCIEDAD

13:00h.- Vilanova de Arousa (Pontevedra).- FIESTA MEJILLÓN.- Se inaugura la XXX Fiesta del Mejillón y del Berberecho de Vilanova. Praza do Castro. (Texto) (Foto)

23:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CARNAVAL LAS PALMAS.- El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria elige el cartel de la edición de 'Los Juegos Olímpicos' de 2025 en una gala que permitirá conocer las seis propuestas finalistas, sobre las que el público se pronunciará a través de un SMS gratuito. Declaraciones a las 20:30 horas. Canchas José Alsó (junto a la playa de Las Alcaravaneras)

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

11:00h.- San Sebastián.- QUINCENA MUSICAL.- La Quincena Musical de San Sebastián presenta las actuaciones organizadas con motivo de los centenarios de Eduardo Chillida y Néstor Basterretxea. Kursaal (Texto)

12:00h.- Cádiz - ANDY Y LUCAS.- Los cantantes Andy y Lucas dan una rueda de prensa para agradecer el apoyo que han recibido durante estos más de 20 años de todos los gaditanos. (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Aranda de Duero (Burgos).- FESTIVAL SONORAMA.- La vigésimo séptima edición del festival de música Sonorama Ribera, que se celebra en Aranda de Duero (Burgos) y su cabeza de cartel en 2024, Luz Casal, se presentan oficialmente en una rueda de prensa que tendrá lugar en el salón de plenos del ayuntamiento de la capital ribereña. Ayuntamiento (Texto)(Foto)

18:00h.- Ibiza.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA.- La galería Agony + Ecstasy Gallery inagura una exposición de Mick Rock, el célebre fotógrafo de las estrellas del rock, con la artista contemporánea británica Hannah Shillito: 'Rocks Stars: Mick Rock x Hannah Shillito' Paradiso Art Hotel

20:00h.- Daroca (Zaragoza).- MÚSICA ANTIGUA.- Ministriles de Marsias y el organista José Luis González Uriol ofrecen un recital basado en los ministriles en las Fundaciones de Santa Teresa, dentro de la XLVI edición del Festival Internacional de Música Antigua de Daroca. Iglesia de Santo Domingo.

20:00h.- Pamplona.- BLANCA PALOMA.- Concierto de flamenco fusión a cargo de la eurovisiva Blanca Paloma. Plaza Civican

20:30h.- Aranda de Duero (Burgos).- FESTIVAL SONORAMA.- Luz Casal y la mítica banda Burning, que celebra 50 años de carrera, centran la segunda jornada del festival Sonorama-Ribera que se celebra en Aranda de Duero y que abre de nuevo su mítica plaza del trigo con las actuaciones matutinas de Candela Gómez, Malmo 040 y su tradicional concierto sorpresa. Recinto ferial y plaza del Trigo (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- La Unión (Murcia).- CANTE MINAS.- Segunda semifinal de los concursos de cante, baile, toque e instrumento distinto a la guitarra Festival Internacional del Cante de las Minas en La Unión (Murcia). Antiguo mercado público.

22:00h.- Peralada (Girona).- FESTIVAL PERALADA.- 'Don Juan no existe' se estrena en Peralada. Castillo de Peralada (Texto)(Foto) (Vídeo)

22:00h.- Puerto de la Cruz (Tenerife).- HÉCTOR ALTERIO.- El actor Héctor Alterio presenta su obra más personal e intimista 'Una pequeña historia' en el Festival Veranos del Taoro. Espacio Laurel de Indias del Parque de La Sortija. (Foto)

22:30h.- Oliva de Plasencia (Cáceres).- TEATRO CÁPARRA.-Los intérpretes Emma Ozores y Juan Meseguer, entre otros, protagonizan en Cáparra la comedia 'El regalo de Zeus', que abre la programación de la extensión del Festival de Mérida en el yacimiento romano de Cáparra. (Foto)

