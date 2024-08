Temas del día de EFE España del jueves 8 de agosto de 2024 (13:30 horas)

GOBIERNO CATALUÑA

Barcelona - El expresidente catalán Carles Puigdemont ha aparecido este jueves fugazmente en Barcelona para dirigirse a sus seguidores en las inmediaciones del Parlament para luego desaparecer de nuevo pese al dispositivo desplegado por los Mossos, uno de cuyos agentes ha sido detenido por ayudar al líder independentista en su nueva huida.

- Salvador Illa exige una aplicación "ágil, rápida y sin subterfugios" de la ley de amnistía durante su investidura.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

OLA CALOR

Madrid - Once comunidades están ya este jueves en alerta por temperaturas sofocantes, anticipo de la nueva ola de calor que comenzará mañana viernes, en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica que se pueden batir récords de temperaturas, especialmente en el jornada del domingo 11.

(Texto enviado a las 13:19 horas. 697 palabras) (Foto) (Vídeo)

INCENDIOS FORESTALES

Talavera de la Reina (Toledo) - Los equipos que trabajan en el incendio forestal activo desde el martes en La Estrella (Toledo), han conseguido estabilizarlo, lo que ha permitido que se baje a nivel 0 de operatividad, al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego.

(Texto enviado a las 10:02 horas. 438 palabras) (Foto) (Vídeo)

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Madrid - Quien haya estado en Cuba o en Brasil conocerá al mosquito 'jején', pero quizá no tanto el 'oropouche', uno de los virus que transmite y del que el Centro de Prevención y Control de Enfermedades Europeo ya ha avisado de los primeros casos en Europa este verano.

(Texto enviado a las 6:31 horas. 883 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 6236498 y otros)

FESTIVAL PERALADA

Peralada (Girona) - 'Don Juan no existe', coproducción de este año del Festival de Peralada junto al Gran Teatro del Liceo y el Teatro de la Maestranza, una pieza a cargo de Helena Cánovas con libreto de Alberto Iglesias, se estrena este jueves como reivindicación de las mujeres silenciadas por la historia por una cuestión de género.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FESTIVAL SONORAMA

Aranda de Duero (Burgos) - Luz Casal y la mítica banda Burning, que celebra 50 años de carrera, centran la segunda jornada del festival Sonorama-Ribera que se celebra en Aranda de Duero y que abre de nuevo su mítica plaza del trigo con las actuaciones matutinas de Candela Gómez, Malmo 040 y su tradicional concierto sorpresa.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TELEVISIÓN SERIES (CRÓNICA)

Madrid - Roland Emmerich, infalible director de cine de acción y catástrofes, dirige la serie 'Those About to Die', una inmersión completa en la Roma del siglo I d.C., que retrata el mundo oscuro de los patricios, en un entorno viciado de apuestas sobre gladiadores y aurigas. Por Alicia G. Arribas.

(Texto enviado a las 9:21 horas. 770 palabras) (Foto)

MODA TENDENCIAS

Madrid - De ser un calzado humilde y funcional para proteger el pie de las rocas y erizos de mar en la playa a reconvertirse en emblema de la moda de la mano de firmas como Gucci o JW Anderson; las cangrejeras son el calzado estrella del verano y el entretiempo como pieza fundamental de la vuelta de los noventa.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Barcelona.- GOBIERNO CATALUÑA.- El pleno del Parlament acoge el debate de investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, con el apoyo de PSC, ERC y Comuns. Parlament. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Directo)

SOCIEDAD

23:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CARNAVAL LAS PALMAS.- El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria elige el cartel de la edición de 'Los Juegos Olímpicos' de 2025 en una gala que permitirá conocer las seis propuestas finalistas, sobre las que el público se pronunciará a través de un SMS gratuito. Declaraciones a las 20:30 horas. Canchas José Alsó (junto a la playa de Las Alcaravaneras)

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

18:00h.- Ibiza.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA.- La galería Agony + Ecstasy Gallery inagura una exposición de Mick Rock, el célebre fotógrafo de las estrellas del rock, con la artista contemporánea británica Hannah Shillito: 'Rocks Stars: Mick Rock x Hannah Shillito' Paradiso Art Hotel

20:00h.- Daroca (Zaragoza).- MÚSICA ANTIGUA.- Ministriles de Marsias y el organista José Luis González Uriol ofrecen un recital basado en los ministriles en las Fundaciones de Santa Teresa, dentro de la XLVI edición del Festival Internacional de Música Antigua de Daroca. Iglesia de Santo Domingo.

20:00h.- Pamplona.- BLANCA PALOMA.- Concierto de flamenco fusión a cargo de la eurovisiva Blanca Paloma. Plaza Civican

20:30h.- Aranda de Duero (Burgos).- FESTIVAL SONORAMA.- Luz Casal y la mítica banda Burning, que celebra 50 años de carrera, centran la segunda jornada del festival Sonorama-Ribera que se celebra en Aranda de Duero y que abre de nuevo su mítica plaza del trigo con las actuaciones matutinas de Candela Gómez, Malmo 040 y su tradicional concierto sorpresa. Recinto ferial y plaza del Trigo (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- La Unión (Murcia).- CANTE MINAS.- Segunda semifinal de los concursos de cante, baile, toque e instrumento distinto a la guitarra Festival Internacional del Cante de las Minas en La Unión (Murcia). Antiguo mercado público.

22:00h.- Peralada (Girona).- FESTIVAL PERALADA.- 'Don Juan no existe' se estrena en Peralada. Castillo de Peralada (Texto)(Foto) (Vídeo)

22:00h.- Puerto de la Cruz (Tenerife).- HÉCTOR ALTERIO.- El actor Héctor Alterio presenta su obra más personal e intimista 'Una pequeña historia' en el Festival Veranos del Taoro. Espacio Laurel de Indias del Parque de La Sortija. (Foto)

22:30h.- Oliva de Plasencia (Cáceres).- TEATRO CÁPARRA.-Los intérpretes Emma Ozores y Juan Meseguer, entre otros, protagonizan en Cáparra la comedia 'El regalo de Zeus', que abre la programación de la extensión del Festival de Mérida en el yacimiento romano de Cáparra. (Foto)

EFE

lss/mcm

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245