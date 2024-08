SUP carga contra los Mossos por la huida de Puigdemont y pide que Policía Nacional y Guardia Civil lideren la búsqueda

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha tachado de "fracaso absolutamente monumental" el plan "fallido" de los Mossos d'Esquadra para detener al expresidente catalán Carles Puigdemont en su regreso a España tras casi siete años huido de la justicia, por lo que ha reclamado que Policía Nacional y Guardia Civil "asuman el liderazgo de la operación" de búsqueda. Para el SUP, el dispositivo de los Mossos, "bajo la dirección de la Administración catalana, ha demostrado ser un fracaso absolutamente monumental". "No sólo no han sido capaces de cumplir con la orden de detención emitida por el Tribunal Supremo" contra Puigdemont --procesado por presunta malversación en el 'procés'--, "sino que han permitido que un prófugo de la justicia entre y salga a su antojo burlándose de nuestro sistema judicial", ha subrayado Jacobo Rodríguez, portavoz del sindicato, en declaraciones recogidas por Europa Press. Desde SUP consideran que lo ocurrido este jueves es "absolutamente inadmisible". Evidencia "la complicidad de la Administración catalana" y que han obstaculizado "una vez más la acción de la justicia". "Es un claro ejemplo de cómo las autoridades autonómicas catalanas están priorizando intereses políticos por encima del Estado de Derecho, por lo que entendemos que es un grave atentado contra la igualdad ante la ley, ya que cabe recordar que en la misma situación cualquier otro ciudadano hubiese sido detenido de forma inmediata", ha indicado el portavoz del sindicato. DEPURACIÓN INMEDIATA DE RESPONSABILIDADES La segunda huida de Puigdemont supone --ha continuado-- un ataque a la credibilidad de las instituciones y es por eso que exigen de manera inmediata que se abra una "investigación exhaustiva sobre el fallido dispositivo y la cadena de decisiones que llevaron a este desastre absoluto". SUP insta a la "depuración inmediata de responsabilidades" tanto a nivel operativo dentro de los Mossos como a nivel político, incluyendo los altos cargos de la Consejería de Interior del Govern catalán. En este contexto, el sindicato también solicita la intervención inmediata de la policía autonómica catalana y que la Policía Nacional y la Guardia Civil se pongan al frente de la operación para localizar a Puigdemont. "Consideramos que las circunstancias actuales justifican plenamente la aplicación de esta medida", ha concluido el portavoz.

Compartir nota: Guardar Nuevo