Silvia Orriols (AC) afea a ERC, Junts y CUP sus pactos locales con PSC: Cuando hay nóminas, el PSOE deja de ser represor

La portavoz de Aliança Catalana (AC), la independentista Sílvia Orriols, ha aprovechado el debate de investidura de Salvador Illa para afear a ERC, Junts y la CUP los pactos que han realizado con el PSC en ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones. "Cuando ha habido cargos y nóminas en juego, el PSOE ha dejado de ser el enemigo, el represor, el 155, el ocupante, para pasar a ser el socio de gobierno en ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones. La lista de la vergüenza es larga", ha añadido. Lo ha dicho este jueves en su intervención en el pleno de investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, en la que ha añadido que no ataca a ERC en concreto, ya que "no son la excepción" y que, textualmente, el resto de partidos procesistas les siguen. A su juicio, "investir a un españolista es legítimo. Inmoral, pero legítimo" y ha asegurado que la suya es la única formación independentista que no ha pactado con los partidos que no lo son. "De la misma forma que había esclavos a los que la esclavitud les parecía correcta, ustedes se miran las cadenas y piensan: pues son bastante largas", ha dicho. CONSECUENCIAS Orriols ha asegurado que las consecuencias de la "ingenuidad, ineptitud y avaricia" de ERC no las pagarán sus representantes, sino que lo harán los ciudadanos. Ha augurado que "España incumplirá sus promesas, como ha hecho siempre" y que los partidos que han pactado con el PSC, textualmente, llorarán y se victimizarán como siempre. La portavoz ha mostrado su rechazo a la candidatura de Salvador Illa, aunque ha admitido que "ha ganado unas elecciones democráticas y, por tanto, tiene todo su derecho a presentarla". RESPUESTA DE ILLA El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha respondido a Orriols con el mismo discurso que a Vox y ha dicho que lo hacía por "la debida cortesía" parlamentaria. Ha avanzado que no dialogará con quien haga discursos de odio, que gobernará también para los votantes de AC y que su política se basará en "desmontar pieza a pieza y metódicamente" el discurso de odio con políticas progresistas.

Compartir nota: Guardar Nuevo