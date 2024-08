Redondo Terreros lamenta el "vergonzoso espectáculo" de Puigdemont y apunta a la "colaboración activa del Gobierno"

El exdirigente socialista Nicolás Redondo Terreros ha criticado este jueves el "vergonzoso espectáculo" que a su juicio han brindado los independentistas y ha apuntado a una "colaboración activa del Gobierno" después de que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, huido de la justicia tras el referéndum ilegal de 2017, haya aparecido en Barcelona para ofrecer un discurso a las inmediaciones del Parlament y posteriormente haya desaparecido de nuevo. El que fuera líder de los socialistas vascos --que fue expulsado del PSOE por su "reiterado menosprecio" a sus siglas tras pronunciarse en contra de la Ley de Amnistía-- ha explicado que "nada de lo que ha ocurrido este jueves en Barcelona hubiese ocurrido sin el amparo y la colaboración activa de los socialistas en el Gobierno". Según ha indicado el propio Redondo mediante un comunicado, la aparición de Puigdemont y su posterior fuga es propia de un "país bananero". Por ello, aunque ha indicado que "de Puigdemont, de Junqueras --ex líder de ERC-- y de Illa --líder de los socialistas catalanes-- no esperaba nada", ha mantenido que lo que más le ha "sorprendido" es la "facilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para lograr "el destrozo" del sistema constitucional. Asimismo, ha subrayado que la situación no habría sido posible "sin el insaciable apetito por el poder" de Sánchez, al que ha interpelado directamente para pedirle que "convoque elecciones cuanto antes" con el objetivo de parar la vergüenza "insufrible" que, según ha dicho, están soportando los españoles.

