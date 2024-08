Puigdemont: "He venido aquí para recordarles que aún estamos aquí"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha instado este jueves a no renunciar a la autodeterminación de Cataluña y que es un derecho que pertenece a los pueblos: "He venido aquí para recordarles que aún estamos aquí". Lo ha dicho en el paseo Lluís Companys de Barcelona en un acto organizado por el Consell de la República al que se han sumado la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Associació de Municipis per la Independència (AMI) y al que han acudido representantes de Junts, ERC y la CUP. Tras su discurso ha emprendido una marcha hacia el Parlament de Cataluña acompañado de los representantes de las entidades y partidos políticos, donde a las 10 está previsto el pleno de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Compartir nota: Guardar Nuevo