Martina Terre: "Me gustan los penaltis"

París, 8 ago (EFE).- Martina Terre es consciente de que la tanda de penaltis son una secuencia que no suele gustar a los aficionados, por los nervios que suponen. Pero la portera de la selección española de waterpolo, heroína de la clasificación de España para la final de los Juegos de París, asegura que a ella le gustan.

"Estaba tranquila, confiada en mi misma" cuando el seleccionador decidió confiar en ella para el lanzamiento definitivo frente a Países Bajos, que acabó deteniendo dando a España una nueva medalla en ese deporte.

"Me gustan los penaltis, cuando llegan tengo mucha confianza en mis brazos y en mi intuición. Sé que es una situación tensa para los demás", aseguró.

Martina tomó el relevo de Laura Ester, que le dio un consejo: "Me dijo que esperara un poco antes de decidir a donde tirarme. He esperado, sé que las neerlandesas se levantan mucho y he decidido a qué lado en el último momento. Lo he parado y estoy muy contenta".

La guardameta reveló que muchas jugadoras neerlandesas cambiaron el lugar donde suelen tirar los penaltis, por lo que se apoyó mucho en el instinto.

Pese a haber detenido el penalti definitivo, Terre se mostró muy crítica con su propia actuación durante el partido.

"En mi pesan más los errores que los aciertos. Si hubiera parado alguna más no hubiéramos llegado a la tanda de penaltis. Me duele que en ciertas situaciones no sea capaz de tener un poco de pausa, tiendo a irme un poco", dijo.

"Hay mérito en parar ese penalti, pero el mérito es de todas, de las que los han metido", afirmó. EFE

