Marta Pérez: "Quería la final pero no me puedo reprochar nada"

París, 8 ago (EFE).- La soriana Marta Pérez, nueva plusmarquista española de 1.500 (3:57.75), lamentó su eliminación de la semifinal olímpica en el Estadio de Francia, en París, porque "quería la final", aunque también se mostró feliz por batir el nuevo récord nacional de la distancia, algo que perseguía desde hace años.

Marta Pérez compitió en la segunda semifinal de los 1.500 metros, en una serie que fue muy rápida, con doce de las trece participantes bajando de cuatro minutos.

"No me he enterado de la mitad. A falta de 400 metros he visto un cincuenta en el marcador y sabía que íbamos muy rápido. He intentado ir a por las seis primeras pero cuando la polaca (Klaudia Kazimierska) ha cambiado por fuera no podía", dijo la atleta soriana al término de la prueba.

"Hay que ser consciente de que cada vez se corre más. Llevo años luchando por bajar de cuatro minutos y no me quiero reprochar nada. Me podían ganar muchas y me han ganado siete. Estoy contenta por el récord pero quería la final", señaló.

La soriana, que ha hecho historia con su récord, ha batido la anterior plusmarca nacional, que estaba en posesión de Natalia Rodríguez desde el 28 de agosto de 2005 en Rieti (Italia).

"En España tenemos 1.500 pero es difícil hacer las marcas porque no es fácil hacer carreras con liebres femeninas buenas. Y en la Liga de Diamante en septiembre todo el mundo va a intentar ganar una carrera y no se corre tanto", concluyó. EFE

drl/sab