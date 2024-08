Maíllo (IU) ve el regreso de Puigdemont como un intento "desesperado" de "reventar" la investidura en Cataluña

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha criticado que la intención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de volver este jueves a España tiene la intencionalidad de "reventar" la investidura del socialista Salvador Illa en Cataluña y el último intento "desesperado" de "sostener la antorcha" del 'procés', que ya está "apagada". En una entrevista con Europa Press, el líder de IU ha tachado de "lamentable" en el plano personal y cuestionable" desde el prisma ético la posición de Puigdemont de "achacar" su posible detención al acuerdo de ERC con el PSC, dado que precisamente cargos de los republicanos fueron castigados con cárcel por el 'procés' cuando él huyo. Además, Maíllo ha manifestado que Puigdemont debería dar un paso atrás en política para no caer en el "incumplimiento" de su palabra, dado que él mismo hizo ese compromiso de dejar la primera línea en caso de no ser presidente autonómico. Tras el anuncio de Puigdemont, huido de la Justicia española tras el referéndum ilegal de 2017, de regresar a Cataluña para asistir al debate de investidura, Maíllo ha apreciado un movimiento político claro en esta decisión. Es este sentido, ha precisado que no hay que perder de vista la actitud "sediciosa" que están teniendo determinados jueces que no están cumpliendo con la aplicación de la Ley de Amnistía y ante los que habría que recuperar el artículo que derogó el PP para pedirles responsabilidad civil directa. Sin embargo, ha proclamado que esto no puede ser "una excusa" ni "justificación" para que Puigdemont y Junts intenten "reventar la investidura, que es su objetivo". JUNTS BUSCA EN VANO UNA REPETICIÓN ELECTORAL "Está claro que es una huida hacia adelante en la que ellos anteponen intentar reventar la investidura como esperanza, creo que idealista y fuera de la realidad, de que haya nuevas elecciones haciendo correr el tiempo a que obliga el reglamento del Parlamento", ha ahondado Maíllo. Es más, el líder de IU ha dicho que es de celebrar que una fuerza político como Junts, que es "muy de derechas", no gobierne en Cataluña y abrir una nueva etapa en la que llegue la normalidad en la comunidad, con un "Gobierno que gobierna" y que prioriza las medidas sociales. Por tanto, ha concluido que el regreso de Puigdemont es la "última secuencia que intenta sostener una antorcha que ya está apagada", en alusión al 'procés', pero que revela que cuando "alguien no analiza bien la realidad existente, se sitúa fuera de la realidad y se sitúa fuera de la política". "Vamos a esperar acontecimiento, pero todo apunta a que es un intento desesperado por retorcer la voluntad de tres fuerzas políticas que son la mayoría suficientes para conformar gobierno", ha enfatizado Maíllo. Respecto a cómo actuará la Justicia ante el regreso del expresidente de la Generalitat, ha señalado que no va a anticipar nada porque no es juez, pero por la trayectoria que se ha seguido por parte de magistrados como Pablo Llarena "todo apunta a que antes o después puede haber una orden de detección". LO SOCIAL POR DELANTE DE LAS CUESTIONES IDENTITARIAS A la espera de ver comprobar si mañana se interrumpe o no la sesión de investidura por el regreso de Puigdemont, el coordinador de IU ha ensalzado el acuerdo "transversal" de investidura entre PSC, ERC y comunes, que era la única aritmética parlamentaria posible en Cataluña. Por tanto, ha destacado que "le guste o no a quienes quieren seguir viviendo de un 'procés' ya agotado, la sociedad catalana ha decidido "pasar página a otra etapa" con un Ejecutivo autonómico que se cimenta en la política social, que es precisamente de lo que ha carecido Cataluña los últimos años. Así, Maíllo ha confiado en que esta nueva etapa se anteponga las "prioridades sociales sobre las identitarias y territoriales" a través de un "cambio de paradigma" en la política autonómica que contribuye, además, al "reencuentro en Cataluña" y con el resto del Estado. LOS COMUNES DECIDEN SOBERANAMENTE SU FUNCIÓN EN CATALUÑA Concretamente, ha elogiado que los 'comunes' mediante su acuerdo con el PSC hayan conseguido compromisos para construir 55.000 nuevas viviendas públicas en Cataluña junto a la rehabilitación de hasta 150.000 pisos, dado que la vivienda es un "gran agujero negro" para la economía de las clases trabajadoras. Y también ha valorado como una "buena noticia" las medidas para mejorar el transporte público y las políticas urbanísticas. Cuestionado sobre si los 'comunes' deberían formar parte del Ejecutivo autonómico, Maíllo ha respondido que eso es un debate "soberano" de la formación catalana y que cualquier decisión que adopten "será la mejor".

