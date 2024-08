Llopis: "Me sabe a poco este cuarto puesto"

París, 8 ago (EFE).- El valenciano Quique Llopis, subcampeón de Europa de 110 metros vallas, declaró este jueves que el cuarto puesto logrado en la final olímpica en París le "sabe a poco" aunque aseguró que con el nivel que había en la carrera "no se puede exigir más".

Llopis, con un tiempo de 13.20, finalizó cuarto la final olímpica de los 110 metros vallas disputada en el Estadio de Francia, en París, a solo once centésimas del bronce y a veintiuno del estadounidense Grant Holloway, triple campeón del mundo (12.99), que se llevó el triunfo.

"El balance es positivo aunque ahora no lo vea. Sabiendo que podía estar luchando por las medallas me sabe a poco este cuarto puesto. Creo que es algo positivo porque me coge con hambre de seguir luchando y el año que viene ir a por todas", dijo Llopis, único europeo en la final olímpica.

Sobre la carrera, el atleta de Bellreguard, del Club Adidas, reconoció que "no fue lo esperado".

"Ha sido un poco loco el inicio de carrera, no ha sido bueno. He tenido algún toque con alguna valla pero el lanzado fue bueno. Las vallas del final puede que se me hayan atragantado un poco pero con un cuarto puesto no me puedo exigir más", concluyó. EFE

