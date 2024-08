Llenan el paseo Lluís Companys para recibir a Puigdemont cerca del Parlament

Llenan el paseo Lluís Companys de Barcelona para recibir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en un acto que iniciará a las 9 horas, antes del pleno en el Parlament que pretende investir al candidato socialista Salvador Illa. Algunos de los manifestantes llevan 'esteladas' y la camiseta de la Diada 2024, así como máscaras con la cara del expresidente y carteles con mensajes como 'El pacto de la vergüenza' y 'PSC mentirosos, ERC traidores, vergüenza, por la dignidad: basta", mientras se ha podido oír 'El cant dels segadors' a manos de una gaita. Están situados frente a un escenario donde tendrá lugar un discurso breve de Puigdemont, antes de ser acompañado hasta la Cámara catalana, que cuenta con dos pantallas gigantes que van repitiendo un vídeo con un repaso político del expresidente y de otras figuras encausadas como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el rapero Valtònyc. Canciones de artistas catalanes como The Tyets, Julieta, 31 FAM y Ginestà amenizan la espera. Casi 7 años después de instalarse en Bélgica por las consecuencias judiciales del 'procés', y con una orden de detención, Puigdemont prevé asistir a este acto previo de bienvenida convocado por el Consell de la República (CdRep) y al que asistirán Junts, ERC, CUP, ANC, Òmnium Cultural, CDR y Associació de Municipis per la Independència (AMI).

