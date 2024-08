Las dispares declaraciones de bienes de diputados gallegos: de un ahorrador 'mileurista' a quien supera el medio millón

De un ahorro de 'mileurista' a saldos en depósitos que rondan el medio millón de euros. El ejercicio legal de declarar y hacer público su patrimonio en la web del Parlamento de Galicia evidencia la disparidad en las posesiones de los 75 diputados que conforman el hemiciclo autonómico --40 del PPdeG, 25 del BNG, nueve del PSdeG y Armando Ojea (Democracia Ourensana)--. En el extremo inferior, un análisis de las declaraciones sitúa los poco más de 1.000 euros que aseguran tener en el banco los diputados Paloma Castro (PSdeG) y Paulo Ríos (BNG) o los 2.000 de la popular Nicole Grueira, la parlamentaria más joven y sin propiedades. Unos datos que contrastan con el más de medio millón en depósitos de la socialista Elena Espinosa --quien también cuenta con cuatro inmuebles y dos garajes entre Vigo y Ourense-- o el exalcalde de Paradela (Lugo) José Manuel Mato, quien fue regidor 45 años y, entre otras propiedades, tiene una gasolinera. Declara depósitos bancarios por 467.199 euros. Ni Espinosa ni Mato declaran deudas pendientes. Por su parte, en el apartado de los populares, el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, declara casi 200.000 euros en depósitos, pero además tiene numerosas propiedades, otros 420.310 euros en fondos de inversión y activos financieros, y una colección de obras de arte. Un patrimonio significativamente inferior declara la vicepresidenta primera de la Cámara, Elena Candia, con dos pisos y dos plazas de garaje, pero un ahorro que no llega a los 22.500 euros. Por su parte, la exconselleira Ethel Vázquez, secretaria de la Mesa del Parlamento, declara depósitos que superan los 139.000 euros. Varias propiedades tienen tanto el portavoz popular, Alberto Pazos, como la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, quienes declaran tener en el banco, respectivamente, 40.646 euros (50% ganancial) y 21.924 euros. GOBIERNO GALLEGO En lo que respecta al Gobierno gallego, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, declara 55.000 euros (el 50%, está casado en régimen de gananciales) en depósitos y en 2005 adquirió en Pontevedra un piso, un trastero y dos plazas de garaje. También suscribió una hipoteca por 150.000 euros, que no ha terminado de pagar. El presidente gallego, además, pidió un préstamo en 2020 por 30.000 euros, que también está aún amortizando. Más allá, compró en 2016 un Opel Mokka y, aficionado a viajar en moto, adquirió en 2015 una BMW R 1200 RT, en la que se le ha visto en numerosas ocasiones. Asimismo, declara acciones en Banco Santander, Telefónica, Fluidra, almiral, Aena y Faloncil por 13.000 euros (50% ganancial). En el resto del Ejecutivo autonómico --faltarían las declaraciones de los titulares de Sanidade, Medio Rural y Cultura, 'fichados' tras los comicios de febrero y sin acceso previo a una acta-- el nivel de ahorro es muy variable (desde los 9.921 de José González --Emprego--, a los poco más de 10.000 euros de la conselleira de Política Social, Fabiola García, a los más de 157.000 de Ángeles Vázquez --Medio Ambiente--) pero hay un factor común: todos poseen propiedades y deudas bancarias. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, declara ahorros por 81.250 euros y un Audi A Cuatro. También tiene un plan de pensiones con casi 35.000 euros y títulos de Telefónica y Banco Santander. De una hipoteca que firmó en el año 2011 por 190.000 euros le queda por amortizar casi 19.000 euros. El otro conselleiro a quien Rueda ha permitido conservar el acta en el Pazo do Hórreo, Diego Calvo, titular de Presidencia, tiene 25.692 euros en depósitos bancarios, una cifra significativamente inferior a declaraciones previas, pero también hace constar que pidió un préstamo de 325.000 euros en marzo de este año, del que, apenas unos meses después, le queda pendiente 142.762 euros. Asimismo, en el apartado de acciones y participaciones coloca 154 participaciones en CMarlin IV S.L., con un valor que se aproxima a los 100.000 euros. Entre otras propiedades, tiene un Audi A4 y una embarcación, además de 30.575 euros en un plan de pensiones. Dos pisos, un trastero y dos plazas de aparcamiento declara Fabiola García, quien hace constar 10.384 euros de ahorro y un Audi A7 adquirido en 2022. Pidió préstamos bancarios en 2022 y 2024, de los que tiene más de 150.000 euros por amortizar. Varias propiedades posee también la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, con 67.712 euros en cuentas corrientes y quien también consigna participaciones en varios fondos. El mayor ahorro de todos los miembros del Ejecutivo lo tiene la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quien consigna 157.820 euros en cuentas, mientras que el responsable de Facenda, Miguel Corgos, declara 79.949 euros en el banco. El conselleiro de Emprego, José González, tiene varias propiedades y participacones en Mirador de Banga por valor de 164.737. Y aunque declara 9.921 euros en cuentas corrientes, consigna derechos de cobro por 65.243 y un plan de pensones por 22.275 euros. Finalmente, el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, declara un saldo de 14.853 euros en depósitos y acciones por más de 30.000 euros. BESTEIRO, EL LÍDER CON MÁS AHORRO Al margen de Rueda, en lo que atañe a los líderes, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, declara 41.950 euros de ahorro. Además, tiene un piso y una plaza de garaje en Santiago comprados en 2012. Cuenta con 12.000 euros en un fondo de inversión y 1.000 euros en acciones en Sermos. Es propietaria de dos coches (un Seat Ibiza de 2003 y un Renault Megane de 2009). Asimismo, aún tiene un saldo pendiente de 82.369 euros de un préstamo hipotecario. El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, registra cuatro cuentas corrientes con un saldo de 265.196 euros. Junto a esto, posee dos pisos, una vivienda, un almacén y un solar en Lugo. Es también propietario de una moto Vespa Piaggo del año 2011. Asimismo, el único diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, indica 20.000 euros en ahorros y ningún inmueble. Se anota un saldo pendiente de 27.000 euros de un préstamo. Se compró dos motos en 2023. DIPUTADOS NACIONALISTAS Entre los diputados del Bloque, Iago Tabarés suma 176.385 euros en cuentas, además de 100.000 euros entre acciones y participaciones --también supera los 100.000 euros en gananciales en deuda pública--, dos viviendas y un local comercial en Ourense. En saldos en cuentas entre los nacionalistas le sigue Olalla Rodil, con 152.998 euros (sin propiedades); así como Montse Prado, con 149.463 euros, con una vivienda, un coche y acciones por 1.000 euros en Nós. Mercedes Queixas tiene 131.252 euros en depósitos y cuatro pisos y un garaje en A Coruña. En cambio, el diputado del Bloque Paulos Ríos dice tener solo 1.500 euros en el banco, con 16.000 euros pendientes en préstamos. PARLAMENTARIOS SOCIALISTAS En el Grupo Parlamentario Socialista, el más de medio millón en cuentas bancarias de Espinosa contrasta con los 1.272,87 euros de Paloma Castro, quien tiene también con un fondo de inversión de más de 4.000 euros, así como piso y plaza de garaje --con un préstamo hipotecario pendiente de unos 176.000 euros y otro personal de más de 16.000 euros--. El diputado socialista Julio Abalde suma depósitos por casi 200.000 euros, además de superar los 100.000 euros entre acciones, fondos de inversión y planes de pensiones. Silvia Longueira declara cinco viviendas, cuatro de ellas en A Coruña y una en Barcelona, además de un trastero. Sus ahorros son de 75.835 euros, al tiempo que posee obras de artes, joyas y biblioteca por valor de 35.000 euros. Mientras, la exalcaldesa de Lugo Lara Méndez tan solo cuenta con 5.775,8 euros en ahorro, con piso y plaza de aparcamiento en Lugo (con hipoteca con saldo pendiente de 177.214 euros).

