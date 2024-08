La vuelta de Puigdemont, punto de inflexión en los casi siete años de pulso judicial desde su huida de España por el 1-O

El regreso a España del expresidente catalán Carles Puigdemont marca un punto de inflexión en los casi siete años transcurridos desde que huyera de España el 30 de octubre de 2017, semanas después de la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Desde entonces, su defensa ha mantenido un pulso con el instructor del 'procés', el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, que continuará con la previsible detención del líder de Junts y la decisión del magistrado sobre si le envía a prisión. Esta es la cronología judicial de estos casi 2.474 días de huida de la justicia española: - 1 de octubre de 2017. Se celebra en Cataluña el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional (TC). Puigdemont es el presidente de la Generalitat. A partir de ahí se aprueba la Declaración Unilateral de Independencia. - 30 de octubre. Puigdemont pone rumbo a Bruselas en un viaje clandestino donde cuenta con la ayuda de varios Mossos d'Esquadra. Ese mismo día, la Fiscalía General del Estado se querella contra él y su Govern por rebelión, sedición y malversación. - 3 de noviembre. Se emite la primera euroorden contra Puigdemont. - 5 de noviembre. El líder independentista se entrega a la Justicia belga, que le pone en libertad con medidas cautelares. - 5 de diciembre. El Supremo retira la euroorden. PROCESADOS - 23 de marzo de 2018. Llarena procesa por rebelión a Puigdemont y otra docena de personas, incluido el que fuera ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras. Y dicta nuevas órdenes de busca y captura. - 25 de marzo. Puigdemont es detenido en Alemania cuando cruzaba en coche la frontera desde Dinamarca. Ingresa en la cárcel de Neumünster. - 5 de abril. Los tribunales alemanes dejan al ex president en libertad bajo fianza y permiten su entrega a España por malversación pero no por rebelión. Llarena lo rechaza. - 10 de julio. El instructor del 'procés' pone fin a la investigación del 1-O y declara en rebeldía a Puigdemont y los demás prófugos. - 26 de mayo de 2019. La lista que encabeza Puigdemont a las elecciones europeas obtiene dos escaños en la Eurocámara. - 14 de octubre. El Tribunal Supremo condena a los líderes del 1-O sometidos a la Justicia española por delitos de sedición, malversación y desobediencia descartando la rebelión. Llarena, en consecuencia, ajusta los autos de procesamiento contra los huidos y pide la entrega de Puigdemont por sedición y malversación. - 20 de diciembre. La Eurocámara reconoce la condición de eurodiputado a Puigdemont, después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) fijara que la misma se adquiere por la mera proclamación de los resultados electorales. LOS SUPLICATORIOS - 2 de enero de 2020. La Justicia belga paraliza la entrega de Puigdemont al considerar que goza de la inmunidad propia de los eurodiputados. El ex president toma posesión de su escaño en la Eurocámara. - 10 de enero. Llarena pide permiso al Parlamento Europeo (suplicatorio) para poder continuar con el procedimiento penal en contra del líder independentista. - 8 de enero de 2021. La Justicia belga rechaza definitivamente entregar al ex conseller Lluis Puig por entender que el Supremo no es el tribunal competente para juzgar el 'procés'. - 9 de marzo. El Parlamento Europeo da luz verde al suplicatorio y suspende la inmunidad a Puigdemont y a sus ex consejeros y también eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí. Llarena, por su parte, pide al TJUE que aclara el alcance de las euroórdenes ante la negativa belga a enviar a Puig. - 2 de junio. La Justicia europea devuelve la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí mientras se resuelven los recursos de los tres eurodiputados contra la retirada de su protección parlamentaria. - 30 de julio. El TJUE confirma la retirada de la inmunidad de Puigdemont y los ex consellers, que recurren. DETENIDO EN CERDEÑA - 23 de septiembre. Puigdemont es detenido en Cerdeña (Italia) cuando acudía a un festival nacionalista. Un día después, queda en libertad a la espera de que se resuelva el proceso de entrega. - 4 de octubre. El tribunal italiano frena la entrega de Puigdemont a España para esperar a que las cortes comunitarias despejen las incógnitas sobre su inmunidad y las euroórdenes. - 24 de mayo de 2022. El TJUE devuelve provisionalmente la inmunidad europarlamentaria a Puigdemont. - 12 de enero de 2023. Entra en vigor la reforma penal. Llarena revisa el procesamiento y deja a Puigdemont, Comín y Puig con los delitos de desobediencia y malversación agravada, y a Ponsatí con desobediencia. Deja sin efecto las euroórdenes. - 31 de enero. El TJUE avala la interpretación del TS y determina que los jueces belgas no pueden negarse a ejecutar las OEDEs en base a presuntas violaciones de derechos fundamentales si no se demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas en España. - 15 de junio. La Sala de Apelación del Supremo confirma los cambios practicados por Llarena en los autos de procesamiento. - 5 de julio. El TGUE retira la inmunidad parlamentaria a Puigdemont, Comín y Ponsatí. Se abre un plazo de dos meses y 10 días para que éstos recurran al TJUE. LA AMNISTÍA Y SU VUELTA A ESPAÑA - 21 de marzo de 2024. Puigdemont anuncia que se presenta a las elecciones catalanas y renuncia a las europeas. - 12 de mayo. Junts, el partido liderado por Puigdemont, obtiene 35 escaños convirtiéndose en la segunda lista más votada y el expresidente es elegido diputado. - 11 de junio. Entra en vigor la Ley de Amnistía y el juez Llarena mantiene la orden nacional de detención contra Puigdemont tras la publicación de la misma en el BOE. - 3 de agosto. Puigdemont confirma a través de una carta abierta que regresará a España. - 8 de agosto. Puigdemont reaparece en Cataluña después de avisar de su regreso desde Bélgica y tras casi siete años de huida.

