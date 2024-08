La CUP tilda a Illa de "virrey" español, da por acabado el 'procés' y llama a un nuevo movimiento independentista

La líder de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha tildado este jueves de "virrey ejecutor de la política que le interesa a la política española" al candidato socialista a presidir la Generalitat, Salvador Illa, y ha afirmado que su investidura certifica, textualmente, la muerte del 'procés'. Así se ha expresado Estrada en su intervención durante el debate de investidura de Illa, aunque ha matizado que ahora se inicia una nueva etapa para formar, dice, un nuevo movimiento para "retomar el embate contra el Estado español y avanzar por la independencia y la transformación social" de Catalunya. "Si alguien por parte del Estado español o alguien de aquí piensa que con esto se acaba nuestra lucha por la independencia, es que no ha entendido nada de nada", ha remarcado Estrada, dirigiéndose a los diputados y en referencia a la investidura de Illa. Estrada ha criticado el apoyo de ERC al PSC, y reprocha a los republicanos mantener una estrategia de pacto con el Gobierno central para "hacer ver que sólo es posible ganar derechos sociales y nacionales por la vía de la negociación con un Estado que niega continuamente" la autodeterminación de Catalunya. Asimismo, ha asegurado que los Comuns "lavan la cara con una capa de progresismo" a los socialistas, a quienes les achaca, textualmente, competir con Junts para representar los intereses del Ibex35. CONTRA LA POBREZA Sobre políticas sociales, Estrada ha asegurado que las actuales medidas son "pedazos" que no sirven para reducir la pobreza en Catalunya, que califica de cronificada, y ha apuntado que en los últimos años se han reducido los recursos en los servicios públicos para fomentar su privatización. Ha añadido que el PSC arrastra, dice, varios casos de corrupción, y ha reprochado a los socialistas defender siempre la concertación público-privada en la sanidad para un modelo de "quien paga tiene más posibilidades de curarse". También ha dicho que la financiación singular pactada entre PSC y ERC no garantiza la soberanía fiscal para Catalunya porque no permite decidir sobre la estructura fiscal catalana ni de la progresividad de los impuestos. RÉPLICA DE ILLA En su réplica, Illa ha reconocido que socialistas y cupaires están "alejados", aunque ha expresado que le gustaría que ambas formaciones pudieran hablar para "explorar" algún punto de conexión, algo que a su juicio no ha sucedido en la pasada legislatura. Le ha recordado que él nunca ha votado a ningún presidente de la Generalitat de derechas: "No le reprocho que usted lo haya hecho, pero tampoco me de lecciones en este ámbito." "Tenemos una manera muy distinta de entender cómo tiene que actuar un partido de una formación de izquierdas", ha añadido.

Compartir nota: Guardar Nuevo