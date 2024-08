Junts confía en que Puigdemont pueda "ejercer sus derechos" antes de que termine el pleno de investidura

El portavoz de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha manifestado este martes que su grupo confía en que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pueda llegar al Parlament y "ejercer sus derechos" antes de que termine el pleno que pretende investir al candidato socialista Salvador Illa. "Esperamos que antes de que termine el pleno, el presidente Puigdemont pueda ejercer sus derechos como electo y como diputado de este Parlament", ha afirmado en su intervención en el pleno de investidura. Ha cargado contra los republicanos que, a su juicio, han asumido este jueves definitivamente y sin disimular el marco mental de los socialistas: "No es que queramos ser vigilantes, es que queremos ser impecables". CON ILLA YA NO HACE FALTA EL 155 "Ahora al Gobierno español ya no le hará falta aplicar el 155 porque su guardián ocupará el Palau de la Generalitat de Cataluña. Con la investidura del señor Illa, Cataluña se autoimpone un 155", ha criticado. Batet ha avisado de que un Govern de la Generalitat en el que Illa esté al frente estará "supeditado a los intereses del PSOE". Además, ha tachado de escándalo "las cargas policiales" contra independentistas que han entrado finalmente en el recinto de la Ciutadella, donde está el Parlament.

Compartir nota: Guardar Nuevo