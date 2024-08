Javier Pérez Polo: "Quién me lo iba a decir hace tres años"

París, 8 ago (EFE).- El taekwondista español Javier Pérez Polo se mostró exultante tras la victoria contra el francés Souleyman Alaphilippe que le situá de lleno en la lucha por las medallas de la categoría de -68 kilos de taekwondo de los Juegos Olímpicos.

"Estoy muy contento, la verdad; estamos en semifinales de los Juegos Olímpicos, quién me lo iba a decir hace tres años; ahora hay que aprovechar, seguir a tope", dijo el madrileño.

A pesar de tener en contra al público local que impulsó desde el inicio a su taekwondista, Pérez Polo no se vio afectado. "Al final es lo que hago todos los días en mi casa. Entrenamos muchos justamente para este tipo de situaciones y así lo hemos hecho".

El español se enfrentará al ganador del chino Yushuai Liang y el uzbeko Ullugbek Rashitov, el mejor del mundo y vigente campeón olímpico. "No me he enfrentado a ninguno; ni con el chino ni con el uzbeko. Así que a esperar el combate; les conocemos de todo el circuito. Pero solo tenemos que pensar en nosotros y en hacer nuestro combate y ver qué pasa", indicó. EFE

