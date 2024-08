IU exige contundencia tras el acuerdo del SUP, pide ilegalizar Desokupa y la dimisión de la cúpula del sindicato

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha reclamado actuar con absoluta contundencia ante Desokupa y proceder a su ilegalización, dado que así lo recoge la propia Constitución que prohíbe las organizaciones "paramilitares". A su vez, el portavoz parlamentario de la formación, Enrique Santiago, ha afirmado que la dirección del SUP debería dimitir por su "irresponsabilidad" al suscribir un convenio para formar en defensa personal a 30.000 policías con los "ultras". En una entrevista con Europa Press, Maíllo ha alertado que es "insostenible" y "muy preocupante" la "penetración" de la ultraderecha en sectores de los Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que se debe actuar con "absoluta contundencia" para atajar este problema antes de que sea "muy tarde". Cuestionado sobre cómo se debería actuar tras ese convenio y si ve correcta la reacción del Ministerio del Interior, Maíllo ha señalado que IU lo tiene "muy claro" y llama a aplicar el artículo 22 de la Carta Magna, donde se estipula que cualquier asociación que utilice medios tipificados como delito debe ser considerada ilegal. LA CONSTITUCIÓN PROHIBE ORGANIZACIONES PARAMILITARES "La Constitución establece que están prohibidas las organizaciones paramilitares y Desokupa es una organización paramilitar que debe ser ilegalizada", ha ahondado el líder de IU. Es más, ha remarcado que el artículo 146 de la Constitución otorga la exclusiva competencia en materia de seguridad al Estado, no a ninguna "organización paramilitar ni privada". También ha demandado que se abra por parte de Interior una investigación respecto a quiénes son los mandos que han decidido establecer este tipo de convenio, "carente" de toda base. LA IRRESPONSABILIDAD DEL SUP TENDRÁ "CONSECUENCIAS" Precisamente este miércoles el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska acordó abrir un expediente informativo para analizar el acuerdo suscrito entre SUP y Desokupa, además de consultar a la Abogacía del Estado si el convenio en cuestión afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial. Por su parte, Santiago ha subrayado que la "irresponsabilidad" de la dirección del SUP al suscribir un convenio con los ultras de Desokupa para "formar y adoctrinar policías va a tener serias consecuencias". "Deberían dimitir para evitar más daño a este sindicato en otros tiempos prestigioso", ha zanjado en un mensaje en su perfil de X.

Compartir nota: Guardar Nuevo