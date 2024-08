Illa, investido presidente: "Gobernaré para todo el mundo"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha sido este jueves investido presidente de la Generalitat con los votos de los 42 diputados de su grupo parlamentario (PSC-Units), los 20 de ERC y los 6 de los Comuns, que suman los 68 escaños que representan la mayoría absoluta, y el resto de grupos lo han hecho en contra. "Gobernaré para todo el mundo, teniendo en cuenta la pluralidad y la diversidad de Catalunya. El primer paso para hacerlo es respetarnos, teniendo todas y todos un tono constructivo, positivo, con atención también a la pluralidad de nuestro país", han sido sus primeras palabras desde el hemiciclo tras ser investido. Ha asegurado que intentará estar a la altura de las circunstancias y ha reivindicado que se está ante un momento "de cambio histórico" que ofrece muchas oportunidades, donde a su juicio también hay riesgos, y ha llamado a la aportación de la sociedad civil organizada. "Empezamos un camino", ha añadido Illa, tras agradecer también el trabajo del Govern presidido hasta ahora por Aragonès, y la sesión plenaria ha finalizado con 'Els Segadors'. UN PLENO TENSO El pleno de investidura se ha celebrado en un clima tenso provocado por el regreso del expresidente Carles Puigdemont en un acto en el Arc de Triomf de Barcelona y su posterior desaparición, teniendo en cuenta que los Mossos d'Esquadra aún no han podido localizarlo. Puigdemont, que no había pedido la delegación de voto en este pleno, finalmente no ha aparecido en el hemiciclo para votar, y cuando se ha leído su nombre, los diputados de Junts le han dedicado un aplauso. La incógnita de si el expresidente asistiría al pleno ha planeado durante toda la jornada y se ha resuelto en ese instante, pese a los intentos horas antes de su grupo parlamentario de intentar parar el pleno de investidura hasta que se normalizara la situación, han alegado. Con una intervención inicial de Illa al inicio del pleno de investidura, en el que ha desgranado sus prioridades, los líderes de los grupos han comparecido para exponer sus posiciones en este debate, a los que ha ido respondiendo en diferentes réplicas. Después de que el presidente del Parlament, Josep Rull, haya comunicado el resultado de la votación, ha proclamado que Illa quedaba investido, y después ha saludado a los líderes parlamentarios de ERC y Comuns --que le han apoyado--; al ya expresidente, Pere Aragonès; al presidente del grupo de Junts, Albert Batet, y al del PP, Alejandro Fernández. COMUNICACIÓN AL REY Rull también ha explicado que comunicarán la investidura de Illa al Rey para que le nombre presidente de la Generalitat, y le ha invitado a dirigir unas palabras a la Cámara.

