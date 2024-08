Hoy es noticia en España

GOBIERNO CATALUÑA

Illa logra ser investido president tras el insólito regreso y una nueva fuga de Puigdemont

Illa se compromete a "gobernar para todos" en este "momento histórico de cambio"

ERC avisa que le da "un sí en guardia" a Illa: "No tiene garantizada la legislatura"

Junts intenta por dos veces suspender el Pleno de investidura sin conseguirlo

El PSC avisa a JxCat de que Cataluña y sus instituciones "no son suyas, son de todos"

Illa exige la aplicación ágil y sin subterfugios de la amnistía y reconoce el legado de Aragonés

Sánchez felicita a Illa: "Serás un gran president. Catalunya gana, España avanza"

Feijóo acusa a Sánchez de someter al país a una "humillación insoportable" con Puigdemont

La juez deja en libertad provisional al primer mosso detenido por ayudar a Puigdemont

Detenido un segundo mosso por ayudar a huir a Puigdemont tras su regreso a España

LLUÍS HOMAR

Lluís Homar dejará de dirigir la Compañía de Teatro Clásico tras acordarlo con el INAEM

OLA CALOR

Una jornada sofocante precede la llegada de otra ola de calor durante el fin de semana

Protección Civil recomienda precaución ante altas temperaturas y riesgo de incendios

INCENDIOS FORESTALES

Estabilizado el incendio de La Estrella (Toledo), que no tiene frentes activos

INMIGRACIÓN CANARIAS

Rescatada una embarcación con unos 60 inmigrantes al sur de Gran Canaria

TURISMO EMPLEO

El empleo turístico roza los 3 millones de ocupados de abril a junio, un 3,5 por ciento más que hace un año

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

España espera más casos de virus del oropouche en viajeros tras detectar cinco este verano

COLOMBIA GALEÓN

Expedición a la zona del galeón San José permite descubrir nuevas piezas arqueológicas

Y LOS TEMAS DE EFE...

'Those About to Die', la serie de cuádrigas de Roland Emmerich que evoca a la Formula Uno

Roland Emmerich, infalible director de cine de acción y catástrofes, dirige la serie 'Those About to Die', una inmersión completa en la Roma del siglo I d.C., que retrata el mundo oscuro de los patricios, en un entorno viciado de apuestas sobre gladiadores y aurigas y con el mítico actor Anthony Hopkins en el papel de Vespasiano. Alicia G. Arribas.

CRÓNICA | CLas cangrejeras, de calzado humilde a zapato del verano por grandes firmas

Madrid - De ser un calzado humilde y funcional para proteger el pie de las rocas y erizos de mar en la playa a reconvertirse en emblema de la moda de la mano de firmas como Gucci o JW Anderson; las cangrejeras son el calzado estrella del verano y el entretiempo como pieza fundamental de la vuelta de los noventa. María Muñoz Rivera

EFE

nat-plv