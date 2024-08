Fernández (PP) acusa a Illa de "resucitar" y "remodelar" el procés para "mantenerse en el poder"

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha acusado este jueves al candidato socialista a la investidura, Salvador Illa, de mentir a los catalanes: "No abre usted una nueva etapa. Usted resucita hoy aquí el 'procés', lo remodela, lo reforma, y se está viendo hoy en las calles de Barcelona claramente." En su intervención en el pleno de investidura, ha avisado a los socialistas de que "hoy se las prometen muy felices, pero el bochorno llegará, como el bochorno le llega a cualquiera que usa la mentira como recurso político". "Para conquistar o mantenerse en el poder están dispuestos a profundizar en el proceso; ahora, hacia una irreal España confederal asimétrica. Profundizar en el proceso, es decir, profundizar en la decadencia de Cataluña", ha añadido. Por eso ha alertado a Illa de que no puede "convertir España en un estado confederal, plurinacional y asimétrico con 68 votos de una investidura de una comunidad autónoma" y ha asegurado que el único camino legal es iniciar una reforma constitucional con los apoyos en el Congreso. "Lo que hará es profundizar en la decadencia, inestabilidad institucional, espectáculos vergonzosos como el de hoy, conflicto permanente, carencia de seguridad jurídica a las consecuencias que acontecen de la misma", ha opinado. ILLA En su réplica, Illa ha respondido que él no dice mentiras y ha añadido que sí se ha tenido que mover de "sus posiciones políticas" para alcanzar un acuerdo. "Esto es hacer política, y ustedes lo han hecho en el pasado, y cuando lo hacen ustedes no ocurre nada", ha lamentado.

