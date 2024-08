ERC avisa que le da "un sí en guardia" a Illa: "No tiene garantizada la legislatura"

Barcelona, 8 ago (EFE).- El presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, ha avisado este jueves al candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, de que su voto en la investidura será "un sí en guardia": "Sabe que no tiene garantizada la legislatura", le ha dicho.

En el turno de réplicas al presidenciable del PSC, Jové ha señalado que a los republicanos, que pasarán a la oposición, no les "temblará el pulso" si Illa no aplica lo acordado para sacar adelante su investidura.

"Aquí y donde haga falta, seremos garantía de su cumplimiento", ha indicado, deslizando que ERC también puede ser determinante en el Congreso de los Diputados.

Jové ha recordado a Illa que no cuenta con una mayoría parlamentaria para "pasar página" del 'procés' ni para llevar a cabo su programa electoral, sino solamente "para desplegar y cumplir con el acuerdo firmado con ERC", que ha sostenido que supone "un salto haca adelante" en términos de soberanía, en especial en materia de financiación.

Ha comenzado su intervención denunciando que el pleno esté nuevamente "condicionado por la actuación antidemocrática de los aparatos del Estado" -en alusión a la ausencia de Carles Puigdemont, que sigue en paradero desconocido-, al tiempo que ha criticado que PSC y Junts no asumieran la "responsabilidad" que les dieron las urnas para conformar una mayoría, una vez constatado el "batacazo electoral" sufrido por su partido.

En este contexto, "no hacer nada no era una opción; añadir bloqueo al bloqueo no sirve de nada si no es que se buscan beneficios partidistas", ha apuntado Jové en alusión velada a Junts. EFE

