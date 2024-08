El PP insta al Parlamento valenciano a rechazar el cupo catalán y reclamar un fondo de nivelación para su comunidad

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una iniciativa para que el pleno rechace en el Parlamento valenciano el pacto alcanzado entre socialistas e independentistas catalanes para una financiación singular y reclame, al mismo tiempo, una financiación justa para la Comunidad Valenciana. Así, lo ha señalado el portavoz adjunto del GPP en Les Corts, Salvador Aguilella, que considera que el acuerdo de financiación singular para Cataluña "supone una traición a los principios de igualdad y solidaridad que establece nuestra Constitución". En ese sentido, ha afirmado que este pacto --que ha criticado que está orientado a "asegurar" la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña--, "perjudica gravemente a la Comunitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas". Aguilella ha estimado que la merma en la recaudación del Estado como consecuencia del cupo catalán será de más de 50.000 millones, lo que "obligará a reducir la financiación del resto de comunidades en un 10,7% en promedio o a subir los impuestos un 30%". "Esta maniobra política busca únicamente consolidar el poder del PSOE a costa del bienestar de los ciudadanos", denuncia. Por eso, el portavoz popular insiste en que el acuerdo sea ratificado por todos los españoles. "No podemos permitir que decisiones tan cruciales se tomen unilateralmente, sin consultar al conjunto de la ciudadanía. Este acuerdo, que beneficia a unos pocos en detrimento de la mayoría, debe ser sometido a referéndum", ha exigido. "NO PRIVILEGIAR" A CATALUÑA La propuesta de resolución presentada por el GPP en Les Corts Valencianes rechaza la implementación de un sistema de financiación singular para Cataluña y pide al Consell que inste al Gobierno de España a "no privilegiar" a Cataluña con un régimen especial, a reformar el sistema de financiación autonómica de manera "justa" para todas las comunidades, y a "habilitar de inmediato un fondo de nivelación transitorio que compense la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana mientras se lleva a cabo dicha reforma", han señalado fuentes del grupo. "Este acuerdo es un ataque directo a los servicios básicos que reciben los valencianos. No podemos permitir que los intereses electorales del Partido Socialista pongan en peligro la igualdad y la solidaridad entre territorios. Defendemos una financiación justa para todos los valencianos y para todos los españoles", ha concluido.

