Andy y Lucas encaran en Cádiz la recta final de una carrera que ha sido "un sueño"

Cádiz, 8 ago (EFE).- Después de más de 20 años de carrera Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez, Andy y Lucas, se despiden de los escenarios con su gira 'Nuestros últimos acordes', que arranca con un concierto en Cádiz este sábado para poner el broche a una carrera que ha sido "un sueño".

Este jueves han presentado en la capital gaditana, su ciudad natal, uno de los conciertos más especiales que tienen por delante en una gira que se extenderá hasta los primeros meses de 2025, con actuaciones programadas en ciudades europeas como París, Londres, Edimburgo o Dublín, entre otras.

En declaraciones a EFE, los cantantes han analizado estos últimos meses de trayectoria profesional. "Para nosotros es una satisfacción tremenda porque estamos viviendo lo que vivíamos al principio como grupo. Toda la carrera ha sido un sueño, pero esta última gira está siendo apoteósica y estamos muy agradecidos por todo ello", han señalado.

Cantar antes sus paisanos será un emoción especial para los artistas, que admiten sentirse profetas en su tierra. Lucas comenta que el cariño de la gente de Cádiz está siendo "verdaderamente bonito", tanto en la calle como en venta de entradas. "Nos paran en cualquier sitio y nos dicen cariñosamente lo mucho que les gusta nuestra música o en mi caso que me ponga bien. Nos sentimos muy privilegiados de cómo nos quieren en nuestra tierra", ha presumido.

Fue muy comentada su queja por no haber sido invitados a los Latin Grammys, pero ahora Andy se queda con el apoyo del público. "Nuestro gremio tiene sus bajadas y sus subidas, y aquello fue una anécdota porque al final lo que nosotros valoramos es el cariño de la gente. Así que lo que realmente importa es eso más que un reconocimiento, que también es bueno que te reconozcan tu trayectoria, pero no nos va a quitar el sueño", explica Andy.

La salud de Lucas, afectado por problemas cardíacos, ha marcado la decisión sobre la despedida del dúo tras dos décadas de éxitos y el cantante tiene claro hasta dónde puede llegar.

"Nosotros nunca nos hemos querido separar. Esto es un parón obligado por lo que todo el mundo sabe. Ojalá vaya mejorando, que los médicos me vayan dando altas en ciertas cosas que tienes que dejar de lado. Dios quiera que en el futuro podamos hacer otras giras. Yo lo voy a intentar por todos los medios, pero tengo claro que no me va a costar la vida", ha concluido. EFE

1012095

fjs/erv/oli

(foto) (vídeo)