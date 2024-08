Álvaro Martín: "Sabíamos que eramos favoritos, pero ganar dos medallas es increíble"

Barcelona, 08 ago (EFE).- El español Álvaro Martín, campeón olímpico del relevo mixto de maratón de marcha junto a María Pérez, calificó de "increíble" el momento vivido al ganar su segunda medalla en París y destacó que es un "orgullo y satisfacción" regresar a casa con dos metales tras acabar en cuarta posición en Tokio 2020.

"Ganar dos medallas es increíble y de la forma que lo hemos hecho tanto María como yo es muy bonito. Veníamos con tres cuartos puestos en los pasados Juegos y regresamos a casa con dos medallas, así que súper orgulloso y satisfecho", dijo el marchador de Llerena (Badajoz) a su llegada al aeropuerto del Prat (Barcelona) procedente de París.

Álvaro Martín y María Pérez, como equipo, lograron el oro en el relevo mixto de maratón y sumaron su segunda medalla cada uno en los Juegos de París tras el bronce del extremeño en los 20 km y la plata de la granadina en la misma distancia.

"Lo mas bonito es cuando suena el himno en el estadio de Francia. Es un momento único que ahora lo pienso y parece que ha pasado una eternidad y me gustarla volver a verlo", señaló.

Sobre la carrera, destacó que en el relevo estaba mano a mano con el ecuatoriano Daniel Pintado (actual campeón olímpico) y dijo: "en esta me voy a tomar la revancha. Yo me quedo con ese pequeño momento de decir me has ganado el jueves, pero hoy miércoles no me vas a ganar".

"Hemos pasado por muchos momentos buenos y malos juntos(Con María Pérez), lo primero que quería saltar para abrazarla", explicó sobre el momento de la llegada a la meta de su compañera el marchador, que subrayó lo "bonito de hacer algo tan histórico" junto a la granadina.

"Satisfecho por haber logrado dos medallas, que aunque una sea de bronce, supera cualquier medalla de oro que he obtenido anteriormente", reivindicó el atleta español, además de recordar que todo parece "muy fácil" pero que conlleva "mucha presión".

"Me acuerdo de mis amigos, de mi familia, de mi club, de mi entrenador y súper orgulloso, porque hay mucha gente que también se esta colgando esa medalla de manera simbólica", afirmó.

Sobre la celebración tras el triunfo en el relevo mixto recordó que "llevaban mas de una semana conteniendo muchas emociones, porque después de ganar la medalla individual teníamos que seguir preparando el relevo, pero la verdadera celebración empieza ahora en España".

Por últimos, resumió su experiencia de estos días en la Villa de París: "A mi me ha gustado mucho la cama, la Villa Olímpica es perfecta, la comida es muy buena. Yo creo que hay gente que esta acostumbrada a estar en hoteles de cinco estrellas, pero la verdad es que me ha parecido que reúne las condiciones necesarias", concluyó. EFE

