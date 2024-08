Albiach (En Comu) acusa al Supremo de no respetar la Ley de Amnistía: "Puigdemont tendría que poder volver"

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha acusado al Tribunal Supremo (TS) de no respetar la Ley de Amnistía y de aplicarla vaciándola, en sus palabras: "Quiero ser clara: Carles Puigdemont tendría que poder volver sin riesgo de ser detenido". "Estamos celebrando este pleno en una situación de excepcionalidad, en una situación de anomalía democrática", ha sostenido en la sesión de investidura del líder del PSC Salvador Illa como presidente de la Generalitat este jueves después del regreso del expresidente Carles Puigdemont, que se encuentra en paradero desconocido. Albiach ha apuntado a "injerencias políticas bajo un disfraz jurídico" y ha instado --textualmente-- a las fuerzas democráticas del Parlament a trabajar con más fuerza por la democratización y la regeneración de todas las instituciones. "El espectáculo que estamos viviendo hoy en este Parlament no lo merecen los catalanes y las catalanas. Creo que es preocupante y creo que la única cosa que genera es desafección política", ha lamentado. ACUERDO DE INVESTIDURA En su intervención, Albiach ha celebrado que el acuerdo de investidura alcanzado con el PSC "es una oportunidad para que Catalunya pueda avanzar en resolver los retos cotidianos que tiene la ciudadanía", aunque ha alertado de que los Comuns se toman este acuerdo con todas las precauciones. Asimismo, ha afirmado que en las cuestiones en las que no han llegado a un acuerdo con los socialistas ejercerán "una oposición firme, una oposición contundente dentro y fuera de la institución". "Si este acuerdo se cumple, y trabajaremos para que así sea, puede representar un antes y un después en el acceso a la vivienda y en el fortalecimiento del estado del bienestar", ha añadido Albiach, que ha señalado también que un nuevo sistema de financiación ha de servir para desmercantilizar el estado del bienestar. También se ha dirigido a ERC y ha afirmado que los Comuns defenderán también su acuerdo con el PSC "ante quien haga falta y donde haga falta" y les ha pedido a los republicanos reciprocidad y colaboración. RÉPLICA DE ILLA Por su parte, en su turno de réplica, Illa ha agradecido a Albiach el trabajo hecho durante ocho semanas por los equipos negociadores de los Comuns y del PSC para llegar a un acuerdo de investidura, y ha remarcado su intención de "cumplir íntegramente" los contenidos de lo pactado entre ambas formaciones. Ha compartido con Albiach la prioridad que dan los Comuns a las políticas de la vivienda, así como tener una fiscalidad más progresiva, y ha asegurado que hablará de pobreza porque "es uno de los termómetros morales más obvios" de la sociedad. Illa ha emplazado a los Comuns a colaborar más allá de la investidura, y ha augurado que este jueves ambos partidos inician "un viaje conjunto" que espera que tenga continuidad.

