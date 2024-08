Alba Bautista: "Con el primer error me quedé en shock"

París, 8 ago (EFE).- Alba Bautista, vigésima en la ronda de clasificación de gimnasia rítmica en los Juegos de París, señaló que se quedo "en shock" tras el primer error, con la pelota, y ya no pudo reaccionar en el resto de aparatos.

"El primer error no me lo esperaba para nada, me quedé en shock, porque lo tenía bastante controlado. Es un ejercicio que disfruto y me sale fluido", dijo a EFE tras la competición.

"Con ese error me he quedado flipando y luego lo he ido arrastrando. Eso es un fallo que tengo que mejorar", apuntó la turolense, que se quedó fuera de la final del viernes, como la otra española, Polina Berezina.

"Estoy un poco disgustada", dijo, y no pudo evitar las lágrimas.

"Puedo decir abiertamente que es la competición en la que más nerviosos he tenido", aseguró.

"Estoy feliz porque son unos Juegos Olímpicos y muy poca gente puede llegar aquí y me da rabia porque llevo una temporada muy buena y, llegado el momento, no lo he podido sacar", comentó Bautista.

"Me quedo con eso, con todas las competiciones que he hecho bien y sé que puedo mejorar. A partir de esto ya solamente voy a subir para arriba porque peor que esto, nada", indicó.

"Estos ejercicios los tengo más que mecanizados, llevamos muchísimo trabajo encima, pero a la hora de la verdad tienes que ser capaz de salir y hacerlo y no ha sido mi caso, no he podido demostrar mi trabajo, pero no por eso me considero peor gimnasta que las demás", afirmó Bautista, de 22 años.

Sobre cómo fueron esos momentos entre un aparato y otro, cuando en todos los ejercicios tenía alguna caída, Bautista dijo que los mensajes de las entrenadoras fueron siempre positivos: "Que tenía que ir hacia delante y que tenía que luchar, que cada entero sumaba".

"Es lo que siempre le digo yo a mis compañeras, que mejor hacer uno mal que tres mal. Pues en este caso no he podio remontar", destacó. EFE

nam/ism