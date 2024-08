Adrián Ben y Elvin Josué Canales, eliminados en la repesca de 800 metros

París, 8 ago (EFE).- Adrián Ben y Elvin Josué Canales, los dos españoles en la repesca de la primera ronda de 800 metros de los Juegos Olímpicos de París, quedaron eliminados y dijeron adiós a su participación en el Estadio de Francia a un paso de las semifinales.

Ben corrió en la serie 2, que se adjudicó el mexicano Jesus Tonatiu López con 1:45.13, que fue quién pasó a las semifinales en lugar del gallego, que quedó segundo con 1:45.37.

"Momento durísimo, no duro. Hace unos años pasamos a la final en Tokio y ahora ni a semis. Vuelta a casa con sabor de boca agridulce, no han salido bien las cosas. Nos hemos esforzado a muerte pero no ha podido ser. A veces uno lucha con todo lo que tiene, renuncia a la familia y amigos por un sueño pero la vida te pega una bofetada y te tira al suelo", dijo Ben, al término de la prueba.

Canales, de origen hondureño, fue el último en participar en la serie cuatro. Concluyó cuarto con 1:44.65, a ocho centésimas del corte que marcó el noruego Tobias Gronstad con 1:44.57.

El único atleta español de 800 que estará en semifinales es Mohamed Attaoui, que pasó en la primera ronda. EFE

drl/ism