Abel Ruiz: “Queremos el oro”

París, 8 ago (EFE).- Abel Ruiz, capitán de la selección española olímpica, aseguró este jueves que su equipo quiere “el oro” y no se conforma con una plata al haber “luchado mucho para ello” tras una concentración que arrancó hace 40 días.

“Obviamente es ilusionante el poder estar hoy aquí, después de muchos años en categorías inferiores. Queremos que llegue el día de mañana. Llegamos a París con mucha ilusión y volvemos para la final. Con muchas ganas de que llegue el día de mañana.Francia es un rival muy duro y muy difícil en casa, pero queremos el oro y vamos a trabajar para ello”, dijo en rueda de prensa.

“Estamos motivados porque sabemos que es muy importante para nosotros, para España, para el COE… para todos los que formamos parte de este sueño. Es algo que puede ser histórico y hemos luchado mucho para ello, tras 40 días concentrados”, añadió.

Abel Ruiz destacó el buen ambiente que se vive en el grupo y que no está preocupado por haber marcado solo un gol en el torneo.

“Pienso en el equipo. Es lo que he hecho siempre cuando he venido a la selección. Tengo la suerte de que he podido ser el capitán durante estos años y estoy orgulloso de representar a España formando grupos buenos. La clave de todos los torneos es el crear una buena piña y en este torneo también lo hemos conseguido y por eso estamos en la final”, aseguró. EFE

omb/ism

(FOTO)