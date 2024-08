Abascal dice que la aparición de Puigdemont es "una humillación" que permite a Sánchez seguir "impune" en su corrupción

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este jueves que la reaparición del expresidente catalán Carles Puigdemont en un acto en Barcelona tras casi siete años huido en Waterloo (Bélgica) es "una humillación para todos los españoles" que supone "la destrucción del Estado de derecho" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga "impune en su corrupción política y económica". Abascal, que ha reprochado a la televisión pública que retransmita el acto de Puigdemont, ha criticado que "un prófugo" esté dando "discursos en la calle" y pueda entrar después al Parlament. "Es una humillación para todos los españoles obligados a pagar hasta la más estúpida multa", ha reaccionado en un mensaje publicado en la red social X. Para el líder de Vox, Sánchez "disfruta con la destrucción de la legalidad", porque "ve en ello una oportunidad para seguir impune en su corrupción política y económica". "¡Corruptos y traidores!", ha zanjado Abascal. Previamente, el secretario general de Vox y líder en el Parlament, Ignacio Garriga, ha reprochado al Gobierno su "pasividad" al permitir que "un delincuente" como el expresidente catalán Carles Puigdemont haya regresado a Barcelona a dar un discurso sin ser detenido antes. En declaraciones a medios en la concentración de Vox a las puertas de Parlament, Garriga ha tildado de "esperpento" y "anomalía democrática" el ver que "un huido de la justicia" haya podido celebrar un mitin en España "ante la pasividad del Gobierno de la nación", que, a su juicio, "ha demostrado una vez más que arrastra el orgullo de una patria por un interés personal". "Hemos tenido que ver la humillación de ver a un delincuente que protagonizó un golpe de estado, que malversó fondos públicos, celebrando un mitin con total impunidad", ha lamentado el dirigente de Vox, al tiempo que ha avisado que no van a tolerar que Puigdemont "entre" al Parlament. "Nos vamos a esperar a las fuerzas del Parlamento para que sean las Fuerzas de Seguridad del Estado quienes le detengan. Si no, seremos nosotros quienes haremos lo que sea necesario, cumpliendo las leyes, para que sea detenido Puigdemont", ha dicho. Garriga ha reiterado que desde Vox no van a permitir que el "separatismo se apropie de las calles y de Cataluña".

