El PP exige a Sánchez explicaciones por el "incremento patrimonial" de su hermano y la investigación de la Diputación

El PP ha vuelto a exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicaciones por "el espectacular incremento de los bienes" de su hermano quien, según los 'populares', "es incapaz de justificar el patrimonio de 1,7 millones de euros", a la vez que ha recordado el nuevo auto de la jueza instructora en el que confirma que analizará sus correos electrónicos y pide información a la Diputación de Badajoz sobre la "fecha exacta" en la que se ubico el "nuevo despacho" de David Sánchez, "lugar de trabajo que ocupa en la actualidad". En un comunicado, el PP he reprochado que David Sánchez tribute en Portugal "a pesar de tener su puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz", recordando al mismo tiempo que "está siendo investigado por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social". Al hilo, ha señalado que el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz "ha reforzado con un nuevo auto su investigación sobre el presunto dedazo por el cual el hermano del presidente consiguió en 2017 la plaza de alto cargo en la Diputación de Badajoz". Para el PP el Gobierno "sigue cercado por la corrupción", que "invade la esfera personal y familiar de Pedro Sánchez" que, según los de Alberto Núñez Feijóo, "sigue escondido y se niega a dar explicaciones a la justicia, al Parlamento y a la opinión pública". El PP ha tachado de "gravísimo" y sin precedentes las investigaciones que afectan a la esposa y hermano del presidente del Gobierno, por lo que ha recriminado a Sánchez siga "agazapado" y "pasando sus vacaciones como si no ocurriera nada", ante la presunta corrupción que salpica a su partido, a su Gobierno y a su entorno. "Es difícil encontrar un caso parecido que defina mejor el tráfico de influencias. No hay mejor negocio en este país que ser familia del presidente del Gobierno", han indicado desde el PP.

