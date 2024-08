Turull niega a ERC que Puigdemont les responsabilice de su posible detención

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha negado este martes a ERC que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont les responsabilice de su posible detención cuando vaya al debate de investidura del Parlament, como ha anunciado. En una entrevista del canal 3/24 recogida por Europa Press, ha ironizado sobre los "problemas de comprensión lectora" de ERC, que reclama unas disculpas de Puigdemont por decir en una carta abierta que su detención es más posible después de que ERC decidiera apoyar la investidura de Salvador Illa (PSC) como presidente. "Junts per Catalunya no hace responsable" a ERC de una detención, según Turull: Puigdemont solo dice que la decisión de ERC posibilita un pleno de investidura al que Puigdemont acudirá, por lo que se expone a que le detengan, así que Turull defiende que no se debe rectificar algo que no se ha dicho. "NO VIENE A DEJARSE DETENER" Turull considera que "será una gran victoria del independentismo" que Puigdemont vuelva para este pleno de investidura. Al preguntársele si hay un pacto para que se le detenga de alguna manera determinada al volver, lo ha negado y ha asegurado que "no viene a dejarse detener", como considera que se ha dicho malintencionadamente. Junts pedirá al presidente del Parlament, Josep Rull, que suspenda el pleno de investidura si detienen a Puigdemont, porque "sus derechos políticos se verán anulados" como diputado; y, si el pleno se hace, los diputados de Junts no irán. Turull cree que Puigdemont debería entrar por la puerta central del Parlament como el resto de diputados, pero ha dicho que Junts no debe dar detalles del regreso. "Si empezáramos a decir 'entrará por esta puerta, a esta hora', etcétera, pues evidentemente sí que entonces sería 'este viene a ponerlo fácil para que lo puedan detener", ha razonado. EL ACUERDO JUNTS-PSOE, EN RIESGO Sobre la relación de Junts con el PSOE en el Congreso desde ahora, ha dicho que el acuerdo entre ambos partidos se replanteará si el PSOE liderado por el presidente Pedro Sánchez "mira hacia otro lado" ante una detención de Puigdemont. "Evidentemente el acuerdo se tendrá que replantear y se tendrán que estudiar todos los escenarios", porque, además, esa posible reacción se sumaría al hecho de que ERC y PSOE están ahora cambiando las cosas. Turull ha concretado que hay "un cambio de relato" por parte de ERC y socialistas con el pacto de investidura de Illa, y ha avisado al PSOE de que eso no es lo que Junts acordó con el PSOE para resolver el conflicto. "GRAVE ERROR HISTÓRICO" Turull no está sorprendido por que las juventudes de ERC decidieran el lunes apoyar el acuerdo ERC-PSC para investir a Illa, porque considera que ya estaba decidido. "Que no sea una sorpresa no quiere decir que no veamos como un grave error histórico lo que se está perpetrando", ha añadido. El dirigente de Junts ha reiterado que se siente fuerza central del independentismo y que, por eso, va a "aún abrise más" a todos los independentistas, para que todos se sientan reflejados por su partido.

