El Consell de la República avisa a ERC de que apoyar a Illa es "incompatible" con el compromiso de la independencia

El Consell de la República Catalana (CdRep), encabezado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha avisado a ERC de que apoyar la investidura del candidato del PSC, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat es "incompatible con un compromiso genuino con los objetivos del independentismo y del catalanismo en general". En un comunicado este martes, ha señalado que el acuerdo entre los republicanos y los socialistas "dificulta y ralentiza de manera preocupante el camino que tiene que permitir culminar el proceso de independencia". Critica que Illa, "en el momento más crítico para las instituciones catalanas, se mostró partidario de su supresión exigiendo abiertamente la ampliación del 155". También ha considerado que la vuelta de Puigdemont es un momento de un fuerte simbolismo histórico, textualmente, que reclama a las instituciones catalanas, a las fuerzas políticas democráticas y catalanistas, a la sociedad civil independentista y a la ciudadanía, un "imprescindible acompañamiento". Sobre la posibilidad de una detención de Puigdemont a su llegada, indican que "hay que denunciar con la máxima contundencia la inaplicación" de la Ley de amnistía. EL PROCÉS NO HA TERMINADO También ha alertado, textualmente, de que la nueva mayoría que apoya al próximo Govern de la Generalitat no impedirá que las políticas avancen "por el camino de la desconstrucción nacional". Ha reiterado que la decisión surgida del 1-O "todavía es completamente válida y legítima" y que el 'procés' no ha terminado, dado que, en sus palabras, la lucha pacífica y democrática sigue viva y forma parte de los anhelos del pueblo de Catalunya.

