Alberto Munárriz: "Nos apetece mucho este partido; creo que es nuestro momento"

Francisco Ávila

Redacción deportes, 6 ago (EFE).- El navarro Alberto Munárriz (Pamplona, 1994) admitió a EFE en la víspera del encuentro de cuartos de final ante Crocia (14:00 CET) que al equipo de David Martín "le apetece mucho" este partido y considera que realmente considera que "es el momento" del equipo español.

Y es que a este equipo, campeón mundial, europeo y con medallas en todas las competiciones prácticamente desde 2019, le falta una medalla olímpica para cerrar el círculo.

El lanzador del Atlètic Barceloneta asegura que el equipo ha preparado a conciencia estos Juegos y llegan en el mejor momento. En lo persona, Munárriz insiste en que está disfrutando de sus terceros Juegos.

Pregunta - Ya es mala suerte que siendo primeros de grupo, los cuartos de final sean contra Croacia, que es la campeona del Mundo actual...

Respuesta - Sí, pero nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Veníamos con un objetivo muy claro, que era ganar cada partido que jugáramos, mejorando nuestro juego y creo que lo hemos conseguido.

Tenemos que estar tranquilos y contentos porque hemos hecho nuestro camino, al final nos ha tocado esto y si ha tocado esto es por algo, al final también es porque Croacia no ha hecho su trabajo en el grupo o lo que se esperaba.

Sabíamos que el otro grupo iba a estar muy igualado y se ha decidido todo por detalles y en el último día. Pero ya sabemos, ante croacia será un partido complicado.

P - Vista la trayectoria de ambos equipos, igual tendría que estar más preocupada Croacia que España por el cruce, no?

R - No sé a quien le preocupa más, pero es cierto que nos apetece mucho el partido que viene, nos apetece la cita, nos apetece la piscina, nos apetece todo y bueno, creo que si hacemos nuestro partido y jugamos a lo que nosotros queremos jugar vamos a tener nuestras opciones. Estamos muy motivados por lo que viene y para seguir haciendo las cosas.

P - Además en los Juegos de Tokio, España lo ganó todo en la primera fase y después se quedó sin medalla..

R - Así es. Ahora es cuando tienes que ganar, estos son los partidos que te llevan arriba. Es cierto que traer buenas sensaciones de la primera fase, te ayuda mucho. Estamos muy mentalizados en que tenemos que hacer un buen waterpolo, en cómo tenemos que jugar ahora el partido que viene, porque cada partido es una final y la primera la tenemos mañana. Lo daremos todo para que todo vaya como queremos.

P - La percepción es que el equipo tiene las ideas muy claras y un nivel de confianza muy alto...

R - Estamos con mucha confianza, nos hemos preparado muy bien, lo sabemos y lo hemos mostrado en la primera fase, pero bueno, ahora viene otra fase completamente distinta y es el momento más difícil de jugar.

Tendremos que demostrar que seguimos con esa misma confianza, creo que la vamos a tener, porque tenemos calidad de sobra y lo importante es saber muy bien en qué somos muy buenos cada uno, saber hacer eso y que con cada pequeña cosa que cada jugador aporte, se sume al equipo.

P - ¿Y en lo personal cómo se ve? ¿Las estadísticas generales de los lanzadores son muy buenas?

R - Son situaciones de partido y momentos distintos. Al final nosotros hemos empezado ganando y entonces también tienes esa confianza. En lo personal me encuentro muy a gusto en el agua. Estoy preparado, quería venir a estos Juegos a disfrutarlos, a disfrutarlos en el agua y en ello me estoy centrando. Me lo estoy pasando bien jugando y eso creo que al final es lo más bonito que puedes hacer.

Cuando España juega bien, es cuando disfrutamos en el agua, ese es el objetivo. De momento todo está funcionando bien y esperemos que mañana podamos disfrutar de otro buen partido, porque en nuestro deporte no se da cada día que podamos jugar con estadios llenos.

Hasta ayer jugamos ante 4.000 ó 5.000 personas, ayer ante Francia ya fueron unas 15.000 y esos son momentos únicos que vamos a vivir y que los tenemos que aprovechar.

P - El ambiente en la piscina de La Defénse Arena es increíble...

R - Podría ser comparable a la de aquel Europeo en Serbia, jugando en casa contra Montenegro con 17.000 o 18.000 espectadores, pero creo que nadie se ha acercado a meter tanta gente en partidos de waterpolo.

Fue muy especial el partido ante Francia, la anfitriona, fue emocionante escuchar a toda la piscina cantar 'La marsellesa'.

P - Los cuartos de final en estos juegos son terribles, ¿Prácticamente tres de los cuatro podían ser finales olímpicas?

R - Sabíamos que se podía dar, es lo que pasa en todos los deportes. Lograr una medalla olímpica es muy difícil, estar en semifinales es muy difícil y obviamente cada equipo va a vender muy caro su partido. Van a ser enfrentamientos muy duros y se demuestra lo igualado que está el waterpolo mundial.

P - ¿Qué tiene que hacer España para llevarse el partido mañana?

R - Tenemos que ser muy fieles a nosotros mismos, a lo que es juego de España, a lo que es nuestro waterpolo y disfrutar mucho del partido. Creo que si hacemos eso, podemos llevar el partido a nuestro terreno, porque somos un equipo que disfruta llevando el partido al límite, poniendo un ritmo muy alto. En ese escenario nos sentimos cómodos y así podemos tener más opciones de ganar.

P - ¿Cuáles son los puntos fuertes de los croatas?

R - Croacia tiene mucha calidad y por mucho que no estuvieran bien ante Estados Unidos, mañana pueden estar increíbles, es algo que se puede dar perfectamente.

Tiene un equipo muy compensado, tienen dos boyas muy potentes, de los mejores del mundo; defendiendo la boya son muy fuertes, tiene muy buena portería y luego grandes individualidades. Es un equipo que te hace pensar, que trabaja mucho y que será difícil, pero tenemos calidad de sobra.

P - Deme un motivo para crear para creer en la victoria de España.

R - Hemos luchado mucho para estar aquí, llevamos muchos años estando en cada fase final, compitiendo bien, jugando bien a waterpolo y creo que nos hemos preparado a conciencia para lo que viene y el equipo tiene mucha confianza. Realmente creo que es nuestro momento. EFE

fa/apa

(foto)