Mazón acusa al PSPV y a Salvador Illa de "convertirse en un apéndice del separatismo catalán"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha criticado que el PSPV y el candidato del PSC, Salvador Illa, por "convertirse en una especie de apéndice del separatismo catalán" al defender el concierto económico acordado con ERC. Mazón, en una entrevista en el programa 'Herrera en COPE' recogida por Europa Press, ha insistido en que el PP acudirá "ante todas las instancias jurídicas". Además, él se reserva "no solamente todos los derechos jurídicos, incluso constitucionales, de defensa de nuestro Estatuto y la Constitución, sino también toda la reacción social y política de la que seamos capaces", ha señalado Mazón, quien ya avanzó la pasada semana que la Generalitat recurrirá ante el Tribunal Constitucional. El jefe del Consell ha señalado que "no es que haya una estrategia" entre las distintas comunidades gobernadas por el PP sino que "hay una coincidencia en las convicciones y en los principios, que es que no se puede romper el sistema de solidaridad". Preguntado por la postura de la oposición respecto al acuerdo, el 'president' ha manifestado que se "alegra" de "coincidir" con Compromís en este asunto, "al menos en una parte", respecto al fondo de nivelación autonómica. "Compromís ha dicho que mientras no haya fondo de nivelación no lo apoyará. Bueno, en un tono ciertamente gris, pero quiero quedarme con el vaso medio lleno desde el punto de vista de Compromís, que como todo el mundo sabe siempre ha venido apoyando políticas educativas en la parte del separatismo catalán. Yo creo que es una especie de soplar y sorber al mismo tiempo, pero al menos no ha sido tan chocante como el socialismo valenciano, que es el último que queda de apéndice del separatismo catalán en estos momentos". Mazón ha señalado que lo que están pidiendo las comunidades autónomas infrafinanciadas es que "acabe el agravio pero por debajo" y disponer de "una compensación para estar al menos en la media con los demás, hasta que haya un nuevo sistema de financiación que el gobierno se niega a plantear". En cambio, ha lamentado que el socialismo valenciano e Illa defiendan que "sí que tiene que haber una financiación singular para Cataluña". Una postura que ha equiparado a "la famosa frase de 'quien más tiene aporte menos', que es la quiebra de la solidaridad y progresividad". Así, Mazón ha contrapuesto las declaraciones del PSPV, y en particular las de su secretaria general Diana Morant, a las de otros dirigentes socialistas como Javier Lambán (Aragón) y Emiliano García-Page (Castilla- La Mancha), que se han situado "a favor de sus gobiernos autonómicos, en contra de esa financiación singular que rompe España". CLÁUSULA CAMPS Por otro lado, sobre la posible aplicación por parte de la Generalitat de la conocida como 'cláusula Camps' para que la Comunitat Valenciana tenga los mismos derechos que la catalana, Mazón ha explicado que "legalmente lo que invita es a evitar la quiebra del principio de igualdad". El jefe del Consell ha sostenido que el objetivo de esta cláusulas es impedir que la Comunitat Valenciana esté "por debajo permanentemente de los demás", pero no se debe usar "para seguir rompiendo España". "Es una cláusula que se puede malinterpretar porque desde luego no la voy a utilizar para profundizar en la desigualdad ni en la quiebra de España", ha puntualizado. En ese sentido Mazón ha aseverado que "Cataluña quiere una financiación singular para salirse del resto" y "la Comunitat Valenciana o Murcia queremos una financiación singular transitoria para converger con el resto, para estar con el resto de las comunidades autónomas porque estamos por debajo". REFERÉNDUM Asimismo, Mazón ha reiterado que considera que la gestión de los impuestos en Cataluña debería ser "objeto de referéndum nacional" porque implica "romper la Constitución". "Nada menos que estamos hablando de un régimen foral, estamos hablando de un concierto, estamos hablando de una separación fiscal, es un golpe de Estado fiscal sin ningún género de duda", ha insistido. Aunque considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no va a tener el valor para hacerlo", le "gustaría ver a los socialistas de buena fe, socialdemócratas, homologables con la Unión Europea, decir que están a favor de que quien más tenga aporte menos". CRITICA QUE NO SE CONOZCAN LOS DETALLES El dirigente 'popular' también ha criticado que el acuerdo se haya sabido por parte de ERC y desde el PSOE sigan sin contar "ni uno solo de los detalles". Mazón ha señalado que la recaudación del Estado "se va a mermar" en "unos 50.000 millones de euros que pasarán a gestionar la Agencia Tributaria Catalana" a cambio de "una cuota de solidaridad, que no sabemos cuáles, ni cómo se harán, ni cómo se aportará". En este sentido, el presidente valenciano ha lamentado que la Comunitat Valenciana y Murcia, como las comunidades peores financiadas, tienen que "hacer un mayor esfuerzo que los demás para prestar los mismos servicios sanitarios que tenemos transferidos a las comunidades. Al hilo, ha tildado esta "ruptura" con el Estado de "gravísima", a la vez que ha recordado que la Comunitat Valenciana, por ejemplo, ha hecho un "gran esfuerzo para tener el presupuesto sanitario más importante de su historia" "Cuando hablamos de financiación autonómica, no hablamos de una batalla política mi una batalla de esgrima entre presidentes autonómicos a ver quién gana, quién no gana o quién se lleva el gato al agua. Aquí estamos hablando de la sanidad pública", ha defendido. Por otro lado, ha afirmado que la financiación de Cataluña ya es "singular" porque se han puesto en marcha "una serie de fondos complementarios". "El nacionalismo es insaciable", ha comentado. Finalmente, sobre si cree que Cataluña querrá que el Estado siga gestionando su Seguridad Social y pensiones, Mazón se ha mostrado convencido. "'Yo me quedo con los ingresos, pero los gastos para todos, y por tanto la deuda para todos'", ha resumido. Así, según Mazón, en Cataluña quieren "independizar el ingreso pero sindicar la deuda para que todos lo paguemos".

