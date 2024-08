La joven saltadora española Ana Carvajal se queda a dos puestos de la final olímpica

París, 5 ago (EFE).- La joven saltadora española Ana Carvajal, de tan sólo 17 años, no pudo lograr al billete para la final de plataforma de 10 metros de los Juegos Olímpicos de París, tras concluir este lunes en decimocuarta posición su actuación en las seminales.

Carvajal, que contabilizó un total de 276.90 puntos, se quedó a 15.90 unidades de la neerlandesa Else Praasterink que cerró la nomina de doce finalistas con una puntuación de 292.80.

"En realidad mi objetivo era competir, porque tal y cómo he estado entrenando este año no sé si podía ponerme como objetivo entrar en la semifinal, pero al final lo he conseguido", señaló Carvajal.

Clasificación que la madrileña, que se coronó el pasado mes de junio campeona de Europa en Belgrado, no pudo repetir esta tarde, tras quedarse fuera de la final por tan sólo dos puestos.

"Por la mañana me he sentido muy bien, pero ahora por la tarde me he encontrado peor, más cansado y en este deporte tienes que ser superconstante para hacerlo siempre igual y eso es complicado", explicó Carvajal.

Toda una lección de la que la saltadora tratará de aprender, al igual que de todos los problemas que ha sufrido desde que el pasado año sorprendiese a todos con la octava plaza que logró en los Mundiales de Fukuoka que le aseguró la presencia en los Juegos.

"Desde que me clasifiqué en Fukuoka ha sido un año muy duro. Empezó una mala racha en las competiciones, comenzaron a llegar las lesiones, de hecho hasta hace poco estaba lesionada en un dedo, y todo ha sido complicado, pero de eso también se aprende", indicó la española.

Un aprendizaje que Ana Carvajal no extiende también al plano deportivo, tratando de fijarse en cada detalle de la actuación de rivales como la china Hongchan Quan, la vigente campeona olímpica y que apunta a revalidar el oro en París tras liderar las semifinales con un espectacular puntuación de 421,05 unidades.

"Se aprende muchísimo cuando compites con rivales así, porque puedes ver d cerca todo lo que hacen y tratar de imitarlo, tratar de aprender de ello", concluyó la joven saltadora española.EFE

