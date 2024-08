Alcalde de La Roda acusa a un edil del PP de gestionar un perfil anónimo que lleva años insultándole y pide su dimisión

El alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, ha acusado frontalmente al concejal 'popular' de la oposición Constantino Berruga de ser la persona detrás de 'Doña Fina', un perfil anónimo que lleva años insultándole a través de Facebook. En una publicación en su perfil de Instagram recogida por Europa Press, Amores comparte una de las últimas publicaciones de 'Doña Fina', en la que el perfil adjunta una fotografía junto a una crítica al respecto de una placa recolocada tras la reciente reforma de la fachada del Ayuntamiento. "No cabe duda de que no había interés alguno en reponer la placa en su lugar de origen... colocaron la placa en este semiescondido lugar", criticaba 'Doña Fina' junto a una foto a la que adjuntaba los 'hashtag' #juanrasectario, #ComunismoNuncaMas y #comunismomiseria. Esta publicación ha sido compartida por el alcalde de la localidad, acusando frontalmente a Constantino Berruga de ser la mano detrás de 'Doña Fina' e instándole a pedir perdón y dimitir en este mes de agosto, ya que, en caso contrario, "las cosas cambiarán". "Es curioso que hace unas horas, 'Doña Fina', un perfil anónimo desde el que se me ha descalificado personalmente en ya demasiadas ocasiones, haya hecho esta publicación con una foto igual a la que ayer por la noche hacía el concejal de la oposición Constantino Berruga minutos antes de comenzar el desfile inaugural de nuestras fiestas", expone Amores. "¿Coincidencia? ¿casualidad?", se pregunta, tras lo que asegura que si bien no quiere "polémicas" durante las fiestas, las cosas "cambiarán". Con todo, el primer edil añade, además, que "cuando pasen estos días", irá publicando "las graves descalificaciones" que 'Doña Fina' ha vertido en redes sociales sobre su persona.

