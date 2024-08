Òmnium lamenta la investidura de Illa y promete estar al lado de Puigdemont en su regreso

Barcelona, 4 ago (EFE).- Òmnium Cultural ha lamentado que la investidura del socialista Salvador Illa comporte la pérdida de un Govern independentista, lo que atribuye al enfrentamiento "fratricida" de los partidos del procés, y ha prometido estar al lado del expresidente Carles Puigdemont en su regreso a Cataluña.

Así lo sostiene la entidad soberanista en un comunicado difundido hoy, una vez Illa ha comunicado al presidente del Parlament, Josep Rull (Junts), que dispone de los apoyos necesarios para presentarse a la investidura, tras el aval de las bases de ERC al acuerdo con los socialistas y rubricado el pacto con los Comuns.

Òmnium, que junto con la Assemblea Nacional Catalana (ANC) tuvo un papel clave en las movilizaciones sociales durante el procés, lamenta la "segura pérdida" de una presidencia y un Govern independentista en la Generalitat, con la investidura de Illa.

"Salvador Illa no era ni es la opción de Òmnium Cultural", resalta la entidad, que lamenta que la presidencia de la Generalitat pueda estar "ocupada" por un partido que, "actualmente", se aparta del "amplio consenso social" que creen que está a favor del derecho a la autodeterminación.

Ante el anunciado retorno de Puigdemont a España para asistir al debate de investidura en el Parlament, como prometió durante la campaña electoral, Òmnium asegura que estarán "a su lado" y que defenderán "la honorabilidad de la presidencia de la Generalitat que él representa".

"La simple hipótesis de que pueda ser detenido, pese a la aprobación de la ley de amnistía, es un hecho gravísimo que pondría de manifiesto la rebelión del poder judicial ante una ley democrática aprobada parlamentariamente por el poder legislativo", apunta.

En este sentido, subraya que "defender el regreso y la libertad del president Puigdemont es defender la legitimidad de la causa en defensa de los derechos y las libertades de Cataluña".

Òmnium reconoce que la pérdida de un gobierno independentista, pese a ser una "mala noticia", no es fruto del "azar", sino "consecuencia de no haber sido capaces, desde el movimiento independentista, de llegar a acuerdos estratégicos que permitan salir de un escenario fratricida que no ha dejado de consolidarse desde 2019".

En este sentido, admite que todos los implicados, y también Òmnium, tienen que asumir su "inexcusable responsabilidad" por el hecho de que "la mayoría cívica y social" que consideran que es partidaria del derecho a la autodeterminación y la independencia no se traduzca, desde las elecciones del 12 de mayo, en mayoría parlamentaria.

No obstante, Òmnium precisa que existe "país más allá del Govern", por lo que se compromete, desde su papel como sociedad civil, a "no perder ni un minuto más en reproches estériles" y a continuar trabajando por la lengua, la cultura, la cohesión social y para que Cataluña logre ser un Estado.

"Continuaremos esforzándonos, desde la sociedad civil, sin desfallecer ni claudicar, para vertebrar las mayorías necesarias para defender colectivamente estos objetivos, en los que se juega nuestra supervivencia como pueblo, para tener una mayoría cívica y social que nos permita recuperar la hegemonía también en el ámbito político e institucional", apunta.

Por este motivo, Òmnium promete que serán "extremadamente exigentes y críticos" con las instituciones catalanas en todo lo que afecte a la lengua catalana, a la cultura y a la cohesión social. EFE.

