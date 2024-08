Mavi García, el diploma recompensa para una corredora valiente

París, 4 ago (EFE).- Mavi García (Marratxi, 40 años), cino veces campeona de España en ruta y cuatro contrarreloj, pudo celebrar en Trocadero la consecución de un sexto puesto en los Juegos de París que le proporcionará un recuerdo imborrable, el diploma olímpico, premio a la valentía.

"Estoy muy contenta, creo que hoy tenía piernas para cualquier cosa pero estoy feliz con el sexto puesto y el diploma. Sabía que venía en buena forma, el circuito no era muy bueno para mi, pero he sido valiente y al final he tenido recompensa", señaló en meta la corredora balear.

Mavi se filtró en la escapada definitiva por las medallas entre las mejores corredoras del World Tour, entre ellas la campeona del mundo Lotte Kopecky y la neerlandesa Marianne Vos, triple maillot arcoíris y campeona olímpica en 2012.

Incluso la española, quien contó con la inestimable ayuda de Mireia Benito, encontró fuerzas para atacar en el segundo ascenso a Montmarte. En el tercero fue cuando perdió contacto con cabeza de carrera.

"He tirado mucho y salí a muchos ataques, pero sabia que entre las que íbamos en mi grupo tenía el diploma asegurado y no quería dejar pasar la oportunidad , me faltó un pelín de fuerza, pero estoy contenta con el resultado", explicó.

Aunque Mavi trató de enlazar con las 4 corredoras que se marcharon por delante, finalmente quien sorprendió a todas fue la estadounidense Kristen Faulkner, campeona olímpica.

"Hemos llegado cerca de ellas, me quedé con la británica Georgi, pero tampoco hubiera tenido opciones al esprint. Tenia piernas, pero no llegamos", concluyó. EFE

soc/ism