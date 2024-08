Juezas y Jueces para la Democracia pide que el CGPJ elija a una mujer como presidenta para "romper el techo de cristal"

La viceportavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), María del Prado Escoda, ha reclamado que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe este lunes, por primera vez, a una mujer como presidenta de este órgano y el Tribunal Supremo "para avanzar en igualdad y romper el techo de cristal". "No hay excusa para que no se avance en igualdad también en el ámbito judicial", ha afirmado Escoda en declaraciones a Europa Press este domingo. La magistrada ha explicado que esa decisión pondría fin a "más de 40 años de presidencias exclusivamente masculinas" en el CPGJ y el Supremo. "La desigualdad en la cúpula de la carrera judicial es evidente", ha lamentado. Escoda ha precisado que esta situación de desigualdad va más allá del Supremo porque, en la actualidad, solo hay dos presidentas en los 17 Tribunales Superiores de Justicia existentes y ocho en las 50 Audiencias Provinciales, a pesar de que las mujeres suponen un 60% del colectivo judicial. La viceportavoz del Secretariado de JJpD considera que hay "suficientes candidatas con un nivel de excelencia y rigor demostrado" como para presidir "la más alta instancia judicial", lo que permitiría poner fin a una situación de desigualdad que, después de cuatro décadas, resulta ya "incomprensible". Para María del Prado Escoda, "es el momento de que, tanto la realidad social como la existente en la Judicatura, tenga su reflejo en la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo". MOVILIZARSE POR LA IGUALDAD La Asociación progresista ha remitido a la carrera judicial un comunicado con estas reflexiones que, según su viceportavoz, ha sido "acogido favorablemente". "Sería importantísimo que la sociedad, magistratura y el movimiento por la igualdad se movilicen para dar un paso más en favor de la igualdad", ha insistido. Por todo ello, la representantes de Juezas y Jueces para la Democracia ha afirmado que este lunes el CGPJ "debe responder a esta sensibilidad favorable a la igualdad" porque dispone de candidatas a presidir el órgano de gobierno de los jueces "con capacidad, experiencia y currículum extraordinarios". "No hay excusa para que no se avance en igualdad también en el ámbito judicial", ha concluido.

