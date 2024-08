Interior estudia la apertura de expediente ante la "posible impugnación del convenio" tras el acuerdo del SUP y Desokupa

El Ministerio del Interior ha anunciado que estudiará la apertura de un expediente para analizar la "posible impugnación del convenio" y estudiar si "conculca los valores democráticos" después de que este domingo el Sindicato Unificado de Policía (SUP) haya firmado un acuerdo con la organización Desokupa para instruir en defensa personal a 30.000 agentes de Policía. Según fuentes del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, "toda la formación externa, en virtud de convenios de sindicatos con distintas entidades, carece de valor alguno de cara a evaluaciones profesionales". Asimismo, Interior ha señalado que se compromete a garantizar que toda la formación evaluable que reciben los agentes se realice dentro del marco establecido por la Dirección General de la Policía, a través de la División de Formación y Perfeccionamiento, de las Escuela Nacional de Policía de Ávila y del Centro Universitario de la Policía Nacional. De esta forma, garantizará también, dentro de los cauces habilitados en el ordenamiento jurídico, que cualquier formación externa, aún cuando no esté reglada y carezca de valor académico, "respete plenamente los valores democráticos y los principios constitucionales, como única forma de realizar la acción policial garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos". Además, el Ministerio del Interior ha remitido un comunicado en el que insiste en que es la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional la que dirige la formación para el ingreso, la promoción y la especialización de los miembros de la Policía Nacional en sus diferentes sedes y recalca que la formación impartida en el marco del acuerdo del sindicato y Desokupa "no es homologable ni baremable y no cuenta con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía". Esta aclaración por parte del Ministerio responde al acuerdo sellado este domingo entre SUP y la organización Desokupa liderada por Daniel Esteve mediante el cual el 'club Desokupa' impartirá un curso de formación de defensa personal a 30.000 agentes. "Va a a ser un curso de hasta 500 policías a la vez con 18 formadores", ha explicado Esteve en un vídeo publicado en la red social X. Por su parte, la secretaria general de SUP, Mónica Gracia, ha asegurado que se trata de un "momento histórico". "Tenemos un problema en las calles. Hay una violencia desmedida y la autoridad se ha perdido. Los compañeros están más en riesgo y con esto queremos que se sientan más seguros", ha explicado.

Compartir nota: Guardar Nuevo