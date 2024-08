El Parlament debatirá este miércoles la convocatoria de un pleno extraordinario para tratar la revocación de Le Senne

La Diputación Permanente debatirá este miércoles, día 7 de agosto, la convocatoria de un pleno extraordinario que trate la solicitud de revocación del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. Hay que recordar que fueron los grupos de la oposición --PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos-- los que presentaron una moción para apartar al presidente de la Cámara, tras haber roto éste una fotografía de Aurora Picornell en el pleno del pasado día 18 de junio y, al no tramitar el escrito la Mesa del Parlament posterior --la semana del 17 al 23 de agosto no se convocó la Mesa--, los grupos solicitaron la reunión de la Diputación Permanente. Asimismo, la reunión de la Junta de Portavoces para informar de la petición de reunión de la Diputación Permanente fue el 17 de julio, en medio de la polémica surgida tras la ruptura de Vox con el PP. Pues, la Junta de Portavoces se celebró tras la confirmación por parte del propio presidente del Parlament de que no se planteaba su dimisión voluntaria una vez rotos los acuerdos de PP-Vox, el pasado 11 de julio, cuando el presidente de Vox, Santiago Abascal, dio por rotos los acuerdos y la retirada del apoyo parlamentario. El punto único del orden del día de la Diputación Permanente incluye el debate y la votación de la convocatoria de un pleno extraordinario que trate la solicitud de revocación de Le Senne. Los grupos de la oposición llevan semanas pidiendo al PP que aclare cuál será su postura, para saber si votará a favor de un pleno extraordinario y, en su caso, si votará 'sí' a la salida de Le Senne. El PP, sin embargo, sigue sin avanzar el sentido de su voto. El portavoz de los 'populares' en el Parlament, Sebastià Sagreras, dijo el pasado 17 de julio estar a la "expectativa" y avanzó que analizarían las circunstancias y, en consecuencia, decidirían. Sea como sea, y como ya ocurriera con la convocatoria de la Diputación Permanente, corresponde al propio presidente del Parlament fijar la fecha del pleno extraordinario, si finalmente se acuerda la convocatoria de éste, que tendría que ser antes del día 9 de septiembre, cuando comienza el nuevo periodo ordinario de sesiones. En todo caso, en el supuesto de que no hubiera acuerdo para la convocatoria de un pleno extraordinario, cabe precisar, para finalizar, que la cuestión de la revocación del presidente del Parlament se debería de tratar en el periodo ordinario de sesiones.

