Desokupa formará en defensa personal a 30.000 agentes de Policía tras un acuerdo con el SUP

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la organización Desokupa han firmado un acuerdo de formación en defensa personal para 30.000 agentes de Policía mediante un curso que impartirá la empresa de Daniel Esteve, han informado ambas partes. Según ha explicado Esteve en un vídeo publicado en la red social X, el 'club Desokupa' es un curso de formación de defensa personal "muy real" que enseñará a los agentes a defenderse. "Va a a ser un curso de hasta 500 policías a la vez con 18 formadores", ha explicado. Por su parte, la secretaria general de SUP, Mónica Gracia, ha asegurado que se trata de un "momento histórico". "Tenemos un problema en las calles. Hay una violencia desmedida y la autoridad se ha perdido. Los compañeros están más en riesgo y con esto queremos que se sientan más seguros", ha explicado. Pese a que el SUP ha asegurado que el curso será "homolagado y baremable", fuentes del Ministerio del Interior han informado de que se trata de cursos "no homologables ni baremables" y que tampoco cuentan "con ningún respaldo por parte de la Dirección General de Policía". Asimismo, han explicado que la formación en el ámbito de la Policía Nacional es impartida por la División de Formación y Perfeccionamiento y el Centro Universitario.

