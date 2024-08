Queipo (PP) reprocha la actitud "vaga, tibia y dubitativa" de Barbón frente al acuerdo catalán

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha lamentado este sábado la actitud a su juicio "vaga, tibia y dubitativa" del presidente asturiano, Adrián Barbón, respecto al pacto entre ERC y el PSOE para una financiación singular para Cataluña a cambio de la investidura de Salvador Illa (PSC) como presidente de la Generalitat. En unas declaraciones a los medios durante su participación en una manifestación convocada por venezolanos en Asturias, Queipo ha afeado a Barbón que haya tardado en valorar el acuerdo escudándose en que "no tenía cobertura". "Era el único presidente de comunidad autónoma que no había dicho ni una sola palabra para defender a su tierra", ha reprochado. Así, Queipo entiende que Barbón estaba "esperando" a ver qué hacía "el resto del planeta" para ver dónde se posicionaba. "Esto no va de cómo se coloca uno dentro de su partido y cómo se coloca Barbón dentro de la escala del PSOE a nivel nacional. Esto va de defender Asturias. Y hemos estado absolutamente indefensos. Y seguimos indefensos", ha aseverado. El presidente del PP de Asturias ha lamentado que Barbón no haya dicho qué hará el Principado si este acuerdo sigue adelante y ha mostrado su preocupación por la afirmación del presidente en la que dijo que los diputados socialistas asturianos votarían en el Congreso lo que mande Madrid. "Esto es inaudito. Yo creía que los diputados socialistas asturianos, al igual que los diputados populares asturianos, defendían a Asturias, que es quien les vota", ha remarcado. Así, se ha preguntado "desde cuándo" los diputados autonómicos "obvian los intereses que tienen sus propias comunidades autónomas". "Esto ha sido, supongo, un desliz que ha tenido el presidente ayer en sus declaraciones, pero que dejan ver la realidad que esconde todo este sistema socialista que tenemos en Asturias, que es que aquí están obedeciendo a un único amo que es Pedro Sánchez", ha aseverado. Por otro lado, y en relación a la manifestación en la que han participado miembros del PP, Queipo ha pedido que "se reconozca a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela, que es lo que las actas y por tanto los venezolanos han querido votar". Queipo también ha pedido "seguridad" para los líderes políticos venezolanos y que se conozca "la realidad de este fraude electoral".

