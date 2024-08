Ayuso, de rondar el abandono a pensar en medalla

París, 3 ago (EFE).- El español Juan Ayuso, clasificado en el puesto 22 en la prueba de ruta de los Juegos de París, se quedó con el recuerdo de una "experiencia inolvidable", ya que pasó de plantearse la retirada a pensar en la posibilidad de lograr medalla.

"Estoy reventado. En lo deportivo el puesto no es nada especial,pero me quedo con la experiencia, que jamás la olvidaré. Han sido tres semanas difíciles, y hoy pensaba que no iba ni a terminar, y luego me vi por momentos soñando con la medalla. He sufrido todo lo que he podido y eso me hace sentirme orgulloso", dijo Ayuso en la meta de Trocadero.

Ayuso habló de sus últimas semanas complicadas desde su retirada en el Tour por el Covid.

"Cuando abandoné en el Tour pensaba que en tres o cuatro días estaría normal, como otras veces que había tenido el Covid, pero esta vez, por razones que desconozco, que nadie entiende de estas enfermedades, he estado tres semanas sin subir a la bici", explicó.

"Cuando me recuperé tuve que buscar el momento de forma para la contrarreloj, pero no pude llegar como hubiera deseado. Estoy orgulloso de haber representado a España y haberlo dado todo", destacó. EFE

