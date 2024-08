Al menos tres federaciones socialistas piden ya un Consejo Político Federal para abordar el concierto catalán

Las federaciones socialistas de Aragón y de Castilla la Mancha respaldan la petición del secretario general de los socialistas de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, de convocar el Consejo Político Federal para hablar sobre financiación autonómica, después del preacuerdo entre PSC y ERC para establecer un concierto fiscal en Cataluña. El líder del partido en Aragón, Javier Lambán, considera "oportuno" que se reúna este órgano del partido, en el que está la dirección federal junto a todos los secretarios generales en las comunidades autónomas, para debatir los acuerdos alcanzados con ERC. Lambán ha resaltado que "la reunión del Consejo de Política Federal es oportuna y necesaria porque es un tema de trascendencia que afecta a la financiación de todas las comunidades autónomas", según ha indicado este jueves en un comunicado. De este modo se suma a la petición lanzada por Gallardo al presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, para que convoque este Consejo, y así dialogar y definir la postura en cuanto a la financiación autonómica "un tema trascendente", según remarcó. PAGE CREE QUE DEBERÍA HABERSE CONVOCADO ANTES A juicio del líder socialista en Extremadura es la mejor opción para el PSOE porque es "el espacio adecuado" para hablar "con honestidad y con lealtad" para crear un sistema de financiación que no solo sirva para este momento sino que se consolide en el futuro "gobierne quien gobierne" en Cataluña y en España. En la misma línea se ha posicionado el PSOE de Castilla-La Mancha, que se muestra partidario de que se reúna el Consejo Político Federal, según indicaron a Europa Press desde esta federación, que incluso señalan que este órgano debería haberse reunido antes. García Page, la principal voz crítica del PSOE con los acuerdos con el independentismo, cargó con dureza este miércoles contra el preacuerdo, lo calificó de "bochornoso" e incluso vaticinó que no llegará a ver la luz en el Congreso de los Diputados. De este modo, Extremadura, Aragón y Castilla La Mancha piden abrir el diálogo interno en el PSOE, después de que ERC anunciase que este preacuerdo significa que Cataluña saldría del régimen común de las comunidades autónomas y recaudaría y gestionaría la totalidad de los impuestos que se pagan en esta comunidad. ASTURIAS, TAMBIÉN EN CONTRA DE LA FINANCIACIÓN SINGULAR Sánchez ya lo ha respaldado en público y lo ha calificado como "magnífico", aunque ha evitado entrar en detalles ante la consulta que celebrará ERC este viernes en la que sus bases decidirán si ratifican el pacto, que supone hacer presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa. Además, el Gobierno de Asturias, liderado por el PSOE, también se ha mostrado en contra de un concierto fiscal en Cataluña porque a su juicio supone "una merma de recursos del Estado" y un "límite a la solidaridad", según indicó este miércoles el consejero de Hacienda Guillermo Peláez. Sin embargo, por el momento no se han pronunciado sobre la convocatoria del Consejo Político Federal. Desde Castilla y León, su secretario general, Luis Tudanca, ha adelantado su rechazo a una financiación singular para Cataluña que perjudique a su región, aunque esta convencido de que el preacuerdo desvelado por ERC no llegará a aplicarse. Desde las ejecutivas socialistas de Madrid, Andalucía y Baleares han optado por la prudencia y prefieren esperar a que se conozcan los detalles del preacuerdo alcanzado por ERC y PSC. Por el contrario, los principales dirigentes de las federaciones socialistas de Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia, y Cantabria se han posicionado ya a favor de los términos conocidos.

