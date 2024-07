Tudanca, convencido de que la propuesta de ERC no se llevará a cabo, rechaza una financiación "singular" que dañe a CyL

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado estar "tranquilo" tras conocer el pacto entre el PSC y ERC porque está convencido de que las propuestas de los independentistas "no se llevarán a cabo", al tiempo que ha trasladado su rechazo a que haya una financiación "singular" para Cataluña que perjudique a Castilla y León dentro de su defensa de la "igualdad y la solidaridad" entre territorios. Así se ha pronunciado Tudanca ante los medios de comunicación para hablar de este pacto, un punto en el que ha considerado que es una "muy buena noticia" que Salvador Illa "esté más cerca de ser presidente de la Generalitat", ya que, a su juicio, de conseguirse sería un avance para Cataluña y España. No obstante, el líder socialista en Castilla y León ha asegurado que lo que "más" le "tranquiliza" es que está seguro de que la propuesta de ERC dentro de ese pacto no se llevará a cabo porque no hay mayorías para una reforma parcial del sistema de financiación, un punto en el que ha insistido en su defensa, plasmada en el acuerdo con la Junta de Castilla y León y consensuada con otras autonomías en el acuerdo de Santiago de Compostela, de una reforma "multilateral" abordada desde el "consenso" y bajo los principios de "igualdad y solidaridad" en defensa de los intereses de España. Así, ha considerado que el acuerdo con ERC dibuja un "escenario hipotético" en términos de: "Que viene el lobo". Así, ha asegurado que en ningún caso respaldará un sistema de financiación singular que perjudique los intereses de Castilla y León. Tudanca ha insistido en que el texto que se ha acordado es "enormemente abierto, matizable" y con un calendario de aplicación muy extenso, además, como ha señalado, los "datos avalan que en realidad nunca se ha roto la solidaridad". "Han dicho tantas veces que se rompe y nunca se rompe", ha defendido, un punto en el que se ha referido a la condonación de la deuda a Cataluña que "no ha sucedido y no sucederá", por lo que ha pedido "confianza" en el Gobierno de España que ha asegurado que "no se quebrará la solidaridad". De este modo, el secretario autonómico del PSOE ha considerado que no se puede "coser" la unidad territorial "descosiendo" por otro lado. "No voy a defender nunca la quiebra de la solidaridad, la quiebra de la igualdad dentro del sistema de financiación, no vamos a cambiar ni cambiaremos de posición, seguimos en el mismo sitio", ha subrayado el socialista, quien ha defendido un acuerdo para reformar el modelo de financiación que garantice "más recursos" para "todos" acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En este sentido ha sido claro al afirmar que "si hay singularidad que haya singularidad para todos y si hace cesiones de competencias tributarias que sea para todos y en términos de igualdad, solidaridad y corresponsabilidad fiscal". Tras esta reflexión el líder socialistas en la Comunidad ha asegurado que respeta las posiciones de todas las autonomías y ha defendido que la financiación no es un asunto partidista sino "territorial", al tiempo que ha dejado claro que no acepta lecciones del PP sobre este asunto cuando Alberto Núñez Feijóo ha propuesto un concierto para Cataluña similar al del País Vasco. Asimismo, Luis Tudanca ha insistido en que no ha habido "agravios" hacia Castilla y León en materia de financiación y ha recordado que, tras comunicarse las entregas a cuenta, se constata que la Comunidad "ha recibido la mayor financiación autonómica de su historia", "muy por encima" de lo que recibía con el gobierno del PP. "El compromiso actual del gobierno con nuestra tierra infinitamente mayor", ha asegurado, tras lo que ha afeado el ejercicio del PP de "mentiras y cinismo". Por último, Luis Tudanca ha defendido los pasos dados por el Gobierno de Pedro Sánchez para frenar la situación en Cataluña y lograr una convivencia en "paz y unidad". "El Gobierno ha hecho cosas valientes y arriesgadas como la Ley de Aministía", ha zanjado.

